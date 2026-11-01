На Куп'янському напрямку для знищення окупантів використовують "атакуючі" НРК: що відомо

На Куп'янському напрямку Харківської області військові 116-ї окремої механізованої бригади почали використовувати наземні роботизовані комплекси (НРК) для атак на російських окупантів. Машини оснащують кулеметами та гранатометами.

Про це в ефірі "Суспільне Студія" розповів начальник відділення комунікації 116-ї ОМБр 10-го армійського корпусу Валерій Кисельов, повідомляє "Суспільне Харків". За його словами, цей напрям роботи в бригаді лише розвивається.

"Зараз у нашій бригаді з'являються "атакуючі" НРК. Вони обладнані кулеметами, гранатометами для атак та знищення ворога. Зараз тільки розпочинається цей процес", – сказав військовий.

Водночас НРК є в усіх підрозділах бригади, і переважно їх залучають до логістики. Роботизовані платформи доставляють на лінію бойового зіткнення боєприпаси, провізію та інші необхідні військовим вантажі. За один рейс вони можуть перевозити значну кількість припасів, що допомагає зберігати життя військовослужбовців.

"На НРК переклали таку важливу функцію, як постачання на лінію бойового зіткнення всього, що там необхідно, бо за один раз техніка може тягнути дуже багато. І головний фактор – це збереження людського життя", – пояснив Кисельов.

Карта бойових дій станом на 30 жовтня. Джерело: DeepStateMAP

Він додав, що в разі ураження транспортера за ним може приїхати інший НРК і евакуювати пошкоджену машину. Після ремонту її знову використовуватимуть. На відміну від людини, яка внаслідок ураження може дістати поранення або загинути, роботизовану платформу можна відновити.

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Також OBOZ.UA повідомляв, що в Куп'янську Харківської області залишаються невеликі групи російських окупантів, які закріпилися в північній частині міста. Вони проникли туди через Голубівку трубопроводом.

За словами речника Угруповання об'єднаних сил Віктора Трегубова, після операції "Велес", під час якої трубопровід остаточно вивели з ладу, нових успішних спроб проникнення росіян до Куп'янська не фіксували.