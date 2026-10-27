На окупованій Луганщині прогриміла серія вибухів: уражено склад боєприпасів ворога, було чутно детонацію. Відео

У ніч на 27 жовтня пролунала серія вибухів на тимчасово окупованій території Луганської області. Ціллю став склад боєприпасів у районі населеного пункту Хрустальний.

Атака ударних БПЛА тривала декілька годин, понад годину тривала вторинна детонація. Про це повідомило видання Exilenova+, опублікувавши відео наслідків.

Що відомо

Вибухи цієї ночі пролунали в районі населеного пункту Хрустальний, що на тимчасово окупованій території Луганщини. Зазначається, що під атакою ударних дронів опинився склад боєприпасів окупантів.

На місці вибухів утворилася потужна пожежа, яку видно на відео. Атака БПЛА тривала кілька годин, після вибухів ще понад годину тривала вторинна детонація.

"Сили Оборони в районі н. п. Хрустальний підірвали склад боєприпасів. Вторинна детонація триває вже понад годину", – йдеться в матеріалі.

Що передувало

Це вже не перша атака в цьому населеному пункті. Так, у ніч проти 12 жовтня Сили оборони завдали ударів по військових цілях на окупованій Луганщині – тоді було уражено розташування російських загарбників у районі населеного пункту Хрустальний.

"Сили оборони завдають масованих ударів у районі окупованого Хрустального на Луганщині. Повідомляють про три осередки займання та масштабну пожежу", – повідомляли того дня в каналі Exilenova+.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що увечері 23 жовтня в російському Орлі пролунали вибухи. За повідомленнями OSINT-аналітиків, під ракетний удар потрапив завод "Протон", який виготовляє оптоелектронне обладнання та компоненти військового призначення.