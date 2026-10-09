На окупованій території України різко активізувалися "мисливці за головами": з колоній "вигрібають" ув’язнених на війну, а відмовників вивозять до Росії

Незважаючи на запевнення військово-політичного керівництва РФ, що "ніякої мобілізації не буде", насправді вона не тільки не припинялася, а й набирає обертів. Практично щодня з’являються нові факти та свідчення цього – зокрема й з окупованої території України. Зараз загарбники посилено взялися за засуджених.

Детальніше про це – у матеріалі OBOZ.UA.

Новий поворот

На територіях України, що перебувають під контролем російських загарбників, різко активізувалися "мобілізаційні заходи". Причому, за даними джерел OBOZ.UA в окупації, "вже почалося і ворушіння по зонах".

Зараз у виправних установах жорстко поставили питання про збільшення кількості підписаних контрактів на військову службу в лавах російських окупаційних військ. "Однак добровольців небагато. Принаймні в донецьких зонах", – стверджує джерело.

Те саме каже й підписник одного Telegram-каналу, присвяченого мобілізації в "ДНР". Ба більшео, за його інформацією, ув’язнених, які відмовилися воювати проти України, зараз вивозять до Росії.

Він розповів, що, зокрема, 29 вересня із зони №32 у Макіївці (окупанти перенумерували установи пенітенціарної системи, ця ж колонія тепер №2) "почали вивозити місцевих зеків до Росії сидіти".

"Перед тим, як почати вивозити, усіх зібрали й сказали: або підписуйте контракти й ідіть на війну, або поїдете до Росії відбувати покарання. Наприклад, у Красноярський край, а там, як відомо, не всі в’язниці й табори "чорні", є такі, де все тримається на беззаконні силовиків", – повідомив він.

"Чорні зони" (або "чорні" табори) – це неофіційна назва виправних установ (колоній або в’язниць), у яких реальна влада та контроль над внутрішнім розпорядком належать кримінальним авторитетам, "злодіям у законі" та "блатним", а не офіційній адміністрації.

Макіївська колонія №32 до окупації. Джерело: "Аргумент"

Тобто ув’язненим макіївської виправної колонії дали зрозуміти, що в Росії їх змусять підписати контракт, зробивши умови утримання жахливими та ставлячись до ув’язнених як до "м’яса". За даними джерела, з цієї колонії вже вивезли 70 осіб: 40 з них зараз у Ростові, а 30 – у Тамбові. Практично всі – мешканці Донецької області.

"Зараз у Ростовському СІЗО їм по кілька разів на день пропонують підписати контракт. Неважливо, яка стаття, і не має значення, що паспорта (російського. – Ред.) немає. Документи оформлюють дуже швидко", – розповів він. За даними місцевого мешканця, до відправки в РФ готують ще 97 ув’язнених.

Важливо зазначити, що макіївська виправна колонія розрахована на утримання 1800 осіб, але зараз у ній перебуває близько 600. Тобто про жодне переповнення точно не йдеться, і, відповідно, "перекидання", щоб звільнити камери для нових ув’язнених, – теж відпадає.

Вибір без вибору

Подібну схему "мобілізації" ув’язнених окупанти вперше застосували на Донеччині ще восени 2022 року. Також залучення ув’язнених до лав так званих ПВК та різних російських військових формувань для поповнення втрат на фронті було зафіксовано й на окупованих територіях інших областей.

Зокрема, перед відступом РОВ з Херсона загарбники вивезли з в’язниць близько 2,5 тис. українських ув’язнених, яких розподілили по російських колоніях. Частину з них згодом відправили воювати на боці РФ.

Російська колонія. Джерело: "Сирена"

Наразі ж, за словами джерела OBOZ.UA в українській розвідці, ситуація повторюється. У російських колоніях вже було кілька хвиль вербування ув’язнених на війну проти України, а почалося це ще з ПВК "Вагнер". Потім зеків переконували підписувати контракти вже безпосередньо з Міноборони РФ.

"Але якщо на самому початку для низки ув’язнених були досить привабливі умови (амністія, великі виплати й усього півроку на фронті), то сьогодні ситуація кардинально інша. Наприклад, контракт укладається нібито на певний термін, але… з автоматичним продовженням до закінчення періоду мобілізації в Росії. І смертність серед ув’язнених, які вирушили на війну, надзвичайно висока, тому що їх у першу чергу використовують як гарматне м’ясо", – поділився офіцер.

Багато й випадків, коли ув’язнених у російських колоніях змушують підписувати контракти, а силовикам, яким дали карт-бланш на будь-які методи, це зробити дуже легко. Тому перспективи у в’язнів тих самих донецьких зон, яких етапували й будуть етапувати на територію РФ, вельми незавидні.