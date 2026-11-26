На Олександрівському напрямку є гарні новини: військовий заінтригував заявою. Карта

На Олександрівському напрямку російські війська зазнають значних втрат, намагаючись знову захопити території, які раніше деокупували Сили оборони України. Водночас українські військові мають позитивні результати, про які поки не розголошують подробиць.

Про це повідомив начальник відділення комунікації 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади 7-го корпусу швидкого реагування ДШВ Роман Писаренко. Заява пролунала в етері Еспресо та Slawa.TV.

Наразі ситуація на Олександрівському напрямку залишається складною. Після успішних ударно-пошукових і штурмових дій українських підрозділів, унаслідок яких вдалося звільнити значну територію на Дніпропетровщині, російські окупанти намагаються відновити втрачені позиції.

Олександрівський напрямок. Джерело: DeepState.

Інтенсивність ворожих атак змінюється залежно від дня. Зокрема, протягом однієї доби росіяни можуть проводити від двох до десяти штурмів.

"Ворог продовжує використовувати малі штурмові групи для того, щоб якомога ближче і непомітніше наблизитися до нашого переднього краю та вступити в бій або проводити інфільтрацію", – розповів представник 79-ї бригади.

Він пояснив, що російські військові намагаються невеликими групами просочуватися до українських позицій, використовуючи приховане пересування. Однак завдяки ефективній аеророзвідці та роботі українських захисників безпосередньо на передовій такі групи виявляють і знищують.

Писаренко також наголосив на успішних діях Сил оборони на цьому напрямку. Водночас він не став розкривати конкретних деталей проведених операцій, зокрема не назвав населених пунктів, які вдалося деокупувати, та площі звільненої території.

"На цьому напрямку є гарні новини, і ворог тут зазнає надзвичайно великих втрат", – зазначив військовий.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що українська операція "Вівальді" зірвала плани російських окупантів щодо оточення українського Фортечного поясу з півночі та просування до Слов’янська. Однаккомандування країни-агресорки не відмовилося від початкового плану наступу на Лиманському напрямку.