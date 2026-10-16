Росія масовано атакує Рівне: пошкоджені будинки, у людей зникло світло. Фото, відео

Унаслідок російського удару на Рівненщині спалахнула пожежа в приватному будинку. Вогонь знищив оселю, також постраждала одна людина.

Про це повідомила Державна служба України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в офіційному Telegram-каналі. За даними відомства, рятувальники оперативно прибули за викликом, ліквідували пожежу та розібрали завали.

Рятувальники гасять пожежу в... Джерело: ДСНС Рівненщини Розгорнути

Рятувальники ліквідовують на... Джерело: ДСНС Рівненщини Розгорнути

Рятувальники працюють на міс... Джерело: ДСНС Рівненщини Розгорнути

Ліквідація наслідків російсь... Джерело: ДСНС Рівненщини Розгорнути

Нагадаємо, що у ніч проти 16 жовтня російські війська також завдали удару по Рівному. Там було пошкоджено багатоповерховий житловий будинок.

Внаслідок цієї атаки постраждали семеро людей. Як повідомив начальник Рівненської обласної військової адміністрації Олександр Коваль, госпіталізація їм не знадобилася.

Унаслідок російської атаки у Рівному та околицях виникли перебої з електропостачанням. Ключові заклади життєзабезпечення переходять на альтернативні джерела живлення.

Атака на ліцей. Джерело: Рівненська ОВА.

Також під ударом опинився один із рівненських ліцеїв, повідомив начальник Рівненської ОВА Олександр Коваль. На щастя обійшлося без жертв. Масована атака на Рівненщину триває.

Рівненський ліцей. Джерело: Рівненська ОВА.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що ввечері 15 жовтня в Луцьку через російську атаку виникли перебої з електро- та водопостачанням. За даними Волинської ОВА, уламки збитого безпілотника пошкодили лінії електропередач у Луцькій громаді. Аварійні бригади працювали над усуненням пошкоджень і відновленням подачі води.

Також OBOZ.UA писав, що російські війська послідовно атакують теплоелектроцентралі Києва та ключові підстанції, через які столиця отримує електроенергію з інших регіонів. Таким чином ворог намагається знищити критично важливі ділянки енергетичної інфраструктури, щоб ускладнити постачання електроенергії до міста. Ремонтні роботи ускладнюють тривалі повітряні тривоги та загроза повторних ударів по аварійних бригадах.