На Сумщині прикордонники уразили техніку та озброєння ворога. Відео

На Сумщині бійці прикордонної бригади "Сталевий кордон" уразили техніку та озброєння російських окупантів. Під час виконання бойових завдань оператори безпілотників атакували автомобілі, трактор, гармати та іншу техніку противника.

Також українські військові знищили стартову позицію ворожих безпілотників і ліквідували окупанта. Відео бойової роботи оприлюднили прикордонники.

Яку техніку та озброєння уразили прикордонники

За даними ДПСУ, оператори безпілотників бригади "Сталевий кордон" уразили на Сумському напрямку два автомобілі, трактор, дві гармати, мотоцикл, квадроцикл і наземний роботизований комплекс. Також під удар потрапили три антени зв’язку та комплекс спостереження "Муром".

Крім того, прикордонники знищили стартову позицію російських БпЛА та ліквідували одного окупанта.

"Сталевий кордон" продовжує виконувати бойові завдання

Бійці бригади "Сталевий кордон" у складі Сил оборони України продовжують знищувати ворожу техніку, озброєння та позиції.

У Державній прикордонній службі України наголосили, що відомство є невіддільною складовою Сил оборони та постійно впроваджує інноваційні підходи для протидії зовнішній агресії.

Техніку і озброєння РФ урази... Джерело: Скриншот Розгорнути

Техніку і озброєння РФ урази... Джерело: Скриншот Розгорнути

Техніку і озброєння РФ урази... Джерело: Скриншот Розгорнути

Техніку і озброєння РФ урази... Джерело: Скриншот Розгорнути

Техніку і озброєння РФ урази... Джерело: Скриншот Розгорнути

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, Сили оборони України 8 жовтня та в ніч на 9 жовтня завдали ударів по низці важливих військових об’єктів російських окупантів. Серед уражених цілей – зенітний ракетно-гарматний комплекс "Панцир-С1" і місце зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників.