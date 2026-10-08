На Сумщині внаслідок детонації вибухонебезпечного предмета загинули двоє 14-річних хлопців
Правоохоронці фіксують наслі...
Джерело: Національна поліція України
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Упродовж минулої доби на Сумщині загинули двоє 14-річних хлопців через детонацію вибухонебезпечного предмета. Це сталося у Кролевецькій громаді. Ще шестеро людей постраждали через російські атаки.
Про це повідомили в Національній поліції України. Правоохоронці зазначили, що протягом доби під ударом опинилися 26 населених пунктів області.
Поліція фіксує наслідки росі...
Джерело: Національна поліція України
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Поліція документує наслідки...
Джерело: Національна поліція України
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У Сумській громаді після удару БпЛА травмовано трьох людей. Ще дві жінки звернулися по медичну допомогу після атаки, що сталася 6 жовтня.
У Великописарівській громаді поранення дістав 62-річний чоловік – дрон влучив у нього.
Російські удари також пошкодили житлові будинки, автомобілі, енергетичну та цивільну інфраструктуру.
Поліція документує наслідки атак та встановлює обставини загибелі двох дітей.
Як повідомляв OBOZ.UA, увечері 6 жовтня російські війська атакували безпілотником торговельний центр у Сумах. Унаслідок цього загинула одна цивільна людина, ще двоє отримали поранення.
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