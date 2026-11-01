На Вінниччині російський безпілотник влучив по території гуртожитка ПТУ: загинули люди, є поранені. Фото

Російський безпілотник атакував територію гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді на Вінниччині. Внаслідок удару загинули двоє людей – чоловік і жінка, яка померла в реанімації.

Ще троє людей, серед яких дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець, отримали травми середньої тяжкості. Про це повідомили очільниця Вінницької ОВА Наталя Заболотна та ДСНС.

Що відомо про удар російського безпілотника на Вінниччині

Влучання сталося на території гуртожитку професійного училища у Козятинській громаді. Безпілотник влучив між гуртожитком та одним із навчальних закладів.

Унаслідок атаки загинули двоє людей. Чоловік помер на місці удару. Жінку доправили до реанімації, однак врятувати її не вдалося.

Наслідки обстрілу Козятина. Джерело: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

Наслідки обстрілу Козятина. Джерело: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

Наслідки обстрілу Козятина. Джерело: t.me/NataliaZabolotna_VinODA

Скільки людей постраждали внаслідок атаки

Ще троє людей отримали травми. Серед постраждалих – дві п'ятирічні дівчинки та 16-річний хлопець.

Усі троє дітей перебувають у лікарні. Їхній стан оцінюють як середньої тяжкості, медики надають необхідну допомогу.

Які наслідки атаки ліквідовували рятувальники

Унаслідок влучання виникли пожежі двох автомобілів. Рятувальники ліквідували займання.

На місці події працюють усі відповідні служби. Інформація щодо наслідків російської атаки уточнюється.

Наслідки обстрілу Козятина. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки обстрілу Козятина. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки обстрілу Козятина. Джерело: t.me/dsns_telegram

Наслідки обстрілу Козятина. Джерело: t.me/dsns_telegram

Як повідомляв OBOZ.UA, протягом дня 1 листопада російська окупаційна армія завдала серії ударів по Чернівцях. Унаслідок атаки в обласному центрі постраждали двоє мирних жителів. Також зафіксовано пожежу та пошкодження адміністративної будівлі.