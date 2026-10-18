На Волині людей закликали терміново залишити домівки через удар армії Росії

На Волині після російського...

18 жовтня у селищі Маневичі Волинської області жителів району "Тридцятка" закликали терміново залишити свої домівки через сильне задимлення. Ситуація виникла після російського удару по підприємству.

Про це у Facebook повідомив голова Маневицької селищної ради Олександр Гаврилюк. Він наголосив на серйозності загрози.

Що відомо про ситуацію в Маневичах

"Терміново! Жителям "Тридцятки"! Вимагаю! Залишіть свої домівки, перемістіться в домівки до друзів в інші частини населеного пункту. Велике задимлення, вітер північний!" – написав Гаврилюк.

Очільник громади також закликав місцевих жителів максимально поширити це попередження.

Допис голови Маневицької сел... Джерело: Скриншот Розгорнути

Наслідки атаки РФ на Волинь

Нагадаємо, у ніч проти 16 жовтня російські війська атакували Волинську область десятками ударних дронів. Унаслідок обстрілу пошкоджень зазнали об'єкти цивільної та критичної інфраструктури, зокрема підприємства в Маневичах і Луцьку.

За даними Волинської обласної військової адміністрації, унаслідок удару по підприємству в Маневичах загинула людина, ще восьмеро постраждали. На місці атаки виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили рятувальників.

Крім того, внаслідок удару виникла загроза витоку аміаку, через що місцевих жителів закликали дотримуватися рекомендацій служб. Через російську атаку також було пошкоджено об'єкти критичної інфраструктури та порушено електропостачання в області.

Реактивний "Шахед". Джерело: РосЗМІ

Інші атаки по Україні

16 жовтня російські війська атакували Волинську область ударними безпілотниками, зокрема реактивними "шахедами". У Ковелі під удар потрапив місцевий митний термінал, а також загорілися близько десяти вантажівок із напівпричепами. Унаслідок атаки постраждала одна людина.

Як писав OBOZ.UA, 17 жовтня російські війська здійснили одну з наймасованіших атак на Вінниччину від початку повномасштабного вторгнення. Унаслідок обстрілу постраждали шестеро людей, один із них перебував у важкому стані.