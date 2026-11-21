На вихід! Сили оборони уразили склад боєприпасів у Криму, два штаби та міст на Луганщині

Українські війська продовжують завдавати ударів по військових об’єктах і логістичній інфраструктурі в Криму та інших окупованих регіонах. Чергових ударів завдали 20 листопада та в ніч на 21 листопада.

Цілями атаки стали склад, два штаби та міст окупантів. Про це повідомили у Генеральному штабі ЗСУ.

Результати атаки

За інформацією Генштабу, Сили оборони України продовжили методично руйнувати те, на чому тримається діяльність армії РФ на фронті: боєприпаси, управління та шляхи постачання.

В окупованому Криму, у районі населеного пункту Первомайське, уражено склад боєприпасів підрозділу противника. Снаряди, які звідти мали вирушити на передову, вже не долетять до позицій українських воїнів.

Під удар також потрапили ті, хто керує штурмами. У районі Пришиба Запорізької області та Українська Донецької області уражено пункти управління підрозділів окупантів.

Також тривають удари по мостах. У районі окупованого Луганська уражено автомобільний міст через річку Сіверський Донець. Цю переправу російський агресор використовував для підвезення на фронт пального, боєприпасів і техніки. Масштаби завданих збитків уточнюються.

"Робота по ключових військових цілях противника триватиме, доки Росія повністю не припинить збройну агресію проти України", – йдеться в заяві Генерального штабу ЗСУ.

Нагадаємо, Кримський міст опинився під атакою 16 листопада, після чого рух транспорту ним було обмежено. Повідомлялося, що "бойова частина одного з дронів упала на праву арку з боку Криму, від удару арку візуально повело приблизно на 15 градусів".

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч із 18 на 19 листопада Кримський міст знову опинився під ударом Сил оборони України. Там прогриміло близько 15 вибухів, частина з них – робота російської ППО. Повідомлялося про кілька влучань у залізничну частину мосту.