На Запоріжжі Сили оборони уразили зосередження особового складу російського підрозділу БпЛА "Рубікон"

Сили оборони України на тимчасово окупованих територіях уразили місце зосередження особового складу російського підрозділу БпЛА "Рубікон". Також українські військові завдали удару по місцю зберігання, підготовки та запуску ударних безпілотників російських окупантів.

Про це повідомив Генеральний штаб ЗСУ. Ураження військових цілей відбувалися 14 жовтня та в ніч на 15 жовтня, а ступінь завданих противнику збитків за окремими цілями наразі уточнюється.

Черговий удар по підрозділу "Рубікон"

У районі Новокостянтинівки на Запоріжжі українські військові завдали чергового успішного вогневого ураження по місцю зосередження особового складу підрозділу БпЛА "Рубікон".

Цей спеціалізований елітний російський військовий підрозділ операторів дронів вважався одним із найефективніших у РФ у сфері безпілотної авіації. Він активно використовує FPV-дрони на оптоволокні, які є стійкими до українських РЕБ, дрони-камікадзе, розвідувальні БпЛА та масовані атаки "зграями". Пріоритетною ціллю окупантів з "Рубікону" є полювання на українських операторів дронів та прифронтову логістику Сил оборони.

Цей підрозділ окупантів системно відстежується українськими військовими. Раніше, під час наступальної операції "Вівальді" на Донеччині, Сили оборони вже завдавали відчутних втрат "Рубікону", через що російському командуванню довелося зняти підрозділ з Лимансько-Борівського напрямку для відновлення

Тому ураження чергового місця зосередження особового складу цього підрозділу завдасть ворогу відчутних втрат.

Новокостянтинівка на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

У районі Донецька уразили місце запуску ударних дронів

Паралельно в районі окупованого Донецька було уражено базу зберігання, підготовки та пуску ворожих ударних дронів.

У місті повідомляли про вибухи та роботу російської протиповітряної оборони. Ступінь завданих збитків на цьому об’єкті встановлюється.

У Генеральному штабі наголосили, що спільна робота розвідки та ударних підрозділів спрямована на повне виснаження технологічного та кадрового потенціалу російських операторів безпілотних систем, що значно зменшить спроможності окупантів завдавати ударів по цивільній інфраструктурі України.

На окупованій території Криму пошкодили чотири сховища БпЛА

Генштаб також підтвердив результати попередніх ударів. Зокрема, 13 жовтня українські військові уразили чотири сховища для зберігання безпілотників у районі Гвардійського на тимчасово окупованій території українського Криму.

Після ураження зафіксували вторинну детонацію.

Гвардійське на карті бойових дій. Джерело: deepstatemap

У Генеральному штабі наголосили, що робота Сил оборони по ключових військових цілях російських окупантів триває.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч із 10 на 11 жовтня 2026 року українські розвідники провели унікальну операцію на тимчасово окупованій території Херсонщини. Бійці спецпідрозділу ГУР МО України "Шаманбат" спільно з 426-м окремим полком безпілотних систем КМП ВМС ЗСУ знищили навчальний центр операторів БПЛА 18-ї загальновійськової армії РФ.