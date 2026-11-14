На Запоріжжі ворог убив FPV-дроном чоловіка на скутері

Російська окупаційна армія обстріляла цивільного на скутері посеред центральної дороги селища Кушугум під Запоріжжям. Воєнний злочин відбувся в суботу, 14 листопада.

Мирний житель від отриманих травм загинув. Це підтвердив Михайло Семікін, тимчасовий виконувач обов'язків голови Запорізької обласної військової (державної) адміністрації, у своєму офіційному каналі в Telegram.

Відомо, що по чоловіку противник поцілив FPV-дроном. Жертві було 45 років. "Щирі співчуття рідним і близьким загиблого", – написав Семікін.

У Telegram-каналі Кушугумської громади уточнюється: атака відбулася близько 07:00 ранку на вулиці Покровській.

"Ворог цинічно продовжує завдавати ударів по цивільному населенню, забираючи життя мирних людей", – ідеться в повідомленні.

Кушугум, селище міського тип... Джерело: Скриншот DeepStateMAP Розгорнути

Повний текст допису. Джерело: Скриншот Telegram-каналу Запорізької ОВА (ОДА) Розгорнути

Що передувало

За день до цього, 13 листопада, загарбники також атакували Кушугум, скерувавши безпілотник на автівку. Внаслідок цього удару також загинув цивільний чоловік.

У зв'язку з підвищеною загрозою дронових обстрілів місцева влада закликала мешканців максимально обмежити пересування селищем на приватному автотранспорті та за можливості утриматися від поїздок без нагальної потреби, щоб не наражати себе та близьких на небезпеку.

Попередження від місцевої влади. Джерело: Скриншот Telegram-каналу ОТГ

Як писав OBOZ.UA, 14 листопада держава-агресор завдала ударів КАБами по Вознесенівському району Запоріжжя. Поранення отримали 22 людини, серед них двоє дітей. У місті пошкоджено багатоповерховий житловий будинок, а в навчальному закладі вибиті шиб.