На Житомирщині внаслідок атаки РФ загинула людина, є постраждалі

Уранці 25 листопада російські війська атакували Малинську громаду на Житомирщині. Одна людина загинула, ще п'ятеро постраждали.

Про наслідки ворожих ударів повідомив голова Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко. За даними Державної служби України з надзвичайних ситуацій, унаслідок обстрілів виникли пожежі на кількох локаціях, пошкоджено будівлі різного призначення та вантажні автомобілі.

Рятувальники працюють на міс... Джерело: ДСНС Житомирщини Розгорнути

Робота рятувальників після р... Джерело: ДСНС Житомирщини Розгорнути

Російські війська вдарили по місцевому цивільному підприємству, де постраждала одна людина. Також під атаку потрапила автомобільна стоянка: там загинула людина, ще троє дістали поранення та були госпіталізовані. Крім того, вибухова хвиля пошкодила приватні житлові будинки.

Під час ліквідації наслідків обстрілів надзвичайники врятували людину з палаючої кабіни вантажівки.

Фахівці ДСНС усувають наслід... Джерело: ДСНС Житомирщини Розгорнути

Через постійні повітряні тривоги рятувальникам доводилося періодично призупиняти роботи й переходити в безпечні місця. Наразі вони продовжують ліквідовувати наслідки російських ударів, інформація уточнюється.

Надзвичайники працюють на мі... Джерело: ДСНС Житомирщини Розгорнути

Рятувальники працюють на міс... Джерело: ДСНС Житомирщини Розгорнути

Нагадаємо, у ніч проти 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву на Київщині. Пошкоджень зазнали будівельний гіпермаркет "Епіцентр", "Нова пошта" та інші об'єкти цивільного бізнесу. Внаслідок обстрілу загинула одна людина, також виникли пожежі, які рятувальники згодом ліквідували.

Також OBOZ.UA повідомляв, що у ніч проти 25 листопада Росія випустила по Україні 112 ударних безпілотників різних типів, серед яких було 66 реактивних "Шахедів". Сили протиповітряної оборони збили та подавили 88 ворожих дронів, зокрема 47 реактивних. Водночас влучання зафіксували на 18 локаціях, а падіння уламків збитих БпЛА – на 13.