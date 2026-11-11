На Житомирщині внаслідок російської атаки постраждали люди, серед них – поліцейські. Фото

Рятувальник на місці удару в...

Упродовж всієї ночі російські війська атакували дронами Житомирщину. Під ворожими ударами опинилися об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфаструктури одразу у п'яти громадах, відомо про пошкоджені будинки, приватне підприємство і десятки автомобілів.

Постраждали люди, зокрема п'ятеро поліцейських. Про наслідки терору військ РФ розповів начальник Житомирської обласної військової адміністрації Віталій Бунечко.

Ворог бив по Житомирщині з вечора 10 листопада

За словами посадовця, з вечора 10 листопада російські війська завдали численних ударів безпілотниками по Житомирщині.

"Під ударом були об'єкти енергетичної, транспортної та паливної інфраструктури в Житомирській, Глибочицькій, Олевській, Звягельській, Оліївській громадах. Внаслідок ворожих атак постраждали житлові будинки, приватне підприємство та щонайменше 20 автівок",– зазначив Бунечко.

Станом 08:24 було відомо про чотирьох постраждалих. Серед них – поліцейські, що прибули на виклик після ворожої атаки і потрапили під повторний удар.

"Постраждалим надається необхідна медична допомога. Ведуться роботи з ліквідації наслідків обстрілів", – запевнив начальник ОВА.

Невдовзі у поліції Житомирщини уточнили: тільки поліцейських було травмовано п'ятеро.

"У Житомирському районі під час документування поліцейськими воєнного злочину російської армії та вилучення з території ураження вибухонебезпечних предметів, ворог підступно завдав повторного удару. У результаті п’ятеро працівників поліції отримали травми. Крім того, за попередніми даними, внаслідок обстрілів пошкоджено житлові будинки, приватне підприємство, легкові та вантажні автомобілі", – йшлося у повідомленні.

Росія вдарила по поліцейських на Житомирщині

Росія вдарила по поліцейських на Житомирщині

Росія вдарила по поліцейських на Житомирщині

Росія вдарила по поліцейських на Житомирщині

Росія вдарила по поліцейських на Житомирщині

Як повідомляв OBOZ.UA, російські окупанти 10 листопада завдали удару по підприємству критичної інфраструктури у Дніпрі. Унаслідок атаки загинули троє людей, щонайменше четверо дістали поранень. На території об’єкта виникла пожежа, до ліквідації наслідків залучили екстрені служби.