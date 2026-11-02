Над Києвом створили РЕБ-купол: "Флеш" розповів, як працює новий захист від реактивних "Шахедів"

Над Києвом розгорнули масштабну систему радіоелектронної боротьби (РЕБ), яка має протидіяти російським реактивним дронам-камікадзе "Шахед" із дистанційним керуванням. Для цього над столицею створили спеціальний захисний "купол", покликаний перешкоджати радіозв'язку між безпілотниками та їхніми операторами.

Про це у Telegram повідомив радник президента України з питань розвитку технологічних напрямів оборони Сергій "Флеш" Бескрестнов. За його словами, реалізація операції потребувала залучення багатьох державних структур і виробників засобів РЕБ, а роботи тривали цілодобово протягом кількох тижнів.

Як працює РЕБ-купол над Києвом

Як пояснив Бескрестнов, одну з технологій, яку російські військові використовують для пошуку цілей і дистанційного керування "Шахедами", називають МЕШ-радіозв'язком. Завдяки радіомодему, встановленому на безпілотнику, оператор може керувати ним із території Росії.

Саме тому українські фахівці поставили завдання створити над Києвом захисний радіоелектронний "купол", який перешкоджатиме такому зв'язку. За словами радника президента, роботи необхідно було виконати в стислі терміни та охопити обладнанням велику кількість локацій по всій столиці.

РЕБ. Джерело: Telegram/Сергій "Флеш" Бескрестнов

До реалізації проєкту долучилися основні українські виробники РЕБ, які виготовляли та встановлювали обладнання в цілодобовому режимі. Також до операції залучили Генеральний штаб, Міністерство оборони, Міністерство внутрішніх справ, Раду національної безпеки і оборони, Офіс президента та інші підрозділи Сил оборони України. Операція перебувала під особистим контролем президента України Володимира Зеленського.

РЕБ-купол. Ілюстративне фото. Джерело: Telegram/Сергій "Флеш" Бескрестнов

Бескрестнов зазначив, що операція була складною не лише з технологічного, а й з організаційного погляду, адже йшлося про сотні локацій для розміщення антен та іншого обладнання по всьому місту.

За його словами, створення системи змусило противника зробити паузу, модернізувати "Шахеди" та шукати інші технічні рішення для обходу українського захисту.

Український військовий у пункті управління. Джерело: Telegram/Сергій "Флеш" Бескрестнов

Нагадаємо, Сергій "Флеш" Бескрестнов заявляв, що в Києві можуть працювати російські MESH-ретранслятори, які забезпечують короткочасний канал управління "Шахедами". За його словами, такі пристрої можуть допомагати ворогу коригувати удари безпосередньо під час польоту безпілотників.

Як писав OBOZ.UA, Росія почала застосовувати проти України нову модифікацію реактивного безпілотника "Герань-5" – "Герань-5 К5-К". За Сергія "Флеша" Бескрестнова, вона має систему оптичної навігації, збільшені дальність, швидкість і висоту польоту.