"Намагаються це робити вже не перший рік": Трегубов розповів, що відбувається навколо Куп'янська

У Куп'янську Харківської області перебувають від 50 до 100 російських військових. Переважно вони зосереджені на півночі міста, у районах із малоповерховою забудовою.

Про це речник Угруповання об'єднаних сил Віктор Трегубов розповів в ефірі телеканалу "Ми – Україна". Він пояснив, яких цілей противник намагається досягти на цьому напрямку.

"Давай обережно скажемо, що в місті перебувають від 50 до 100 окупантів. Вони розпорошені у північних районах міста, здебільшого в малоповерховій забудові. У багатоповерховій забудові їх не так багато. Це переважно північ міста, там, куди вони заходили ще через Голубівку, коли могли активніше використовувати трубу. Тому там є певна чисельність", – пояснив Трегубов.

Які плани російських військ

Противник прагне збільшити кількість своїх військових у Куп'янську, щоб перейти до штурмів і витіснити звідти українських захисників.

"І так, вони збираються, з одного боку, вийти до Осколу, намагаються це робити вже не перший рік, а з іншого боку – намагаються зайти в саме місто Куп'янськ, поповнити ту кількість людей, яка знаходиться там. Там зараз їх кілька десятків, вони хочуть, щоб там було значно більше, і починати витісняти українців з Куп'янська штурмовими діями", – розповів речник.

Ситуація на Куп'янському нап... Джерело: DeepStateMAP Розгорнути

Для цього окупанти планують просуватися через Радьківку та Кіндрашівку. Вони хочуть встановити контроль над цими населеними пунктами, а звідти рухатися на південь.

"Але, знов-таки, там їм чиниться активний спротив, тому ці плани не реалізовуються", – зазначив Трегубов.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що на Куп'янському напрямку бійці 116-ї окремої механізованої бригади почали застосовувати наземні роботизовані комплекси (НРК), оснащені кулеметами та гранатометами. Їх обладнали для ураження противника безпосередньо на полі бою.

Водночас у підрозділах бригади такі платформи переважно використовують для логістики: вони доправляють на лінію бойового зіткнення боєприпаси, провізію та інші необхідні вантажі. За один рейс НРК можуть перевозити значну кількість припасів, що допомагає зберігати життя українських військовослужбовців.