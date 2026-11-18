Наводив вогонь: СБУ затримала коригувальника РФ у "сірій зоні" на Донеччині

Служба безпеки України викрила та затримала коригувальника, який поблизу лінії фронту на Донеччині наводив ворожі обстріли на позиції ЗСУ. "Цілями" зловмисника були замасковані пункти управління ударними та розвідувальними дронами українських військ.

Також він цікавився розміщенням самохідних артилерійських систем ЗСУ, щоб злити інформацію ворогу. Зрадником виявився безробітний з Миколаївки. Про це повідомила Служба безпеки України

Що відомо

Контррозвідка Служби безпеки виявила й затримала російського агента поблизу лінії фронту на Донеччині. Зловмисник, перебуваючи за 4 кілометри від передової, наводив ворожий вогонь на бойові позиції першого ешелону Сил оборони на Слов’янському напрямку.

Основними "цілями" коригувальника були замасковані пункти управління ударними та розвідувальними дронами українських військ, які тримають під вогневим контролем штурмові групи окупантів. Також фігурант відходив углиб території, щоб встановити вогневі позиції самохідних артилерійських систем ЗСУ та "злити" їх російським загарбникам.

Агента виявили і затримали

Зрадником виявився завербований ворогом безробітний мешканець Миколаївки. До уваги російських спецслужб він потрапив, коли публікував у Телеграм-каналах заклики до захоплення регіону. На ворога він працював у надії на "евакуацію" на ворожу сторону та оформлення російського громадянства.

"Співробітники СБУ завчасно викрили плани РФ і затримали агента в "сірій зоні", коли він готував нову порцію інформації для передачі ворогу", – йдеться в матеріалі.

Під час обшуків у затриманого виявили мобільний телефон із доказами роботи на ворога.Слідчі СБУ повідомили агенту про підозру за ч. 2 ст. 111 Кримінального кодексу України (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану).

Наразі фігурант перебуває під вартою без права внесення застави. За вчинене йому загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що співробітники Служби безпеки України затримали ще одного агента російської воєнної розвідки (ГРУ), який коригував обстріли окупантами Краматорська Донецької області. Колаборантом виявився завербований ворогом місцевий таксист. Зокрема, його цікавили пункти зосередження особового складу і техніки українських військ, а також ключові електропідстанції міста.