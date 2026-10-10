Найбільша втрата в "верхівці" штабів від однієї атаки: розслідування підтвердило ліквідацію 20 офіцерів РФ у Донецьку внаслідок удару ЗСУ

Внаслідок удару Сил оборони по тимчасово окупованому Донецьку 26 серпня було ліквідовано щонайменше 20 російських офіцерів. 18 із них загинули в день удару, ще двоє померли пізніше від отриманих поранень.

"Медіазона" встановила імена ліквідованих загарбників з офіцерськими званнями, які служили в штабах угруповання військ "Центр". Журналісти назвали цей удар "наймасовішим випадком загибелі офіцерів російської армії", про який наразі відомо.

Скільки російських офіцерів вирушили на концерт Кобзона 26 серпня

"Медіазона" встановила прізвища 20 офіцерів ЗС РФ, які загинули під час масованого ракетного удару по Донецьку 26 серпня.

"З них 18 осіб померли того ж дня, двоє померли пізніше від поранень. Військові служили в штабах угруповання військ "Центр": штабі Центрального військового округу та штабі 41-ї загальновійськової армії. Це наймасовіший випадок загибелі офіцерів російської армії під час російсько-української війни, про який нам відомо на сьогодні", – зазначає "Медіазона"

Сили оборони завдали ракетного удару по Донецьку ввечері 26 серпня. Призначений Кремлем гауляйтер Денис Пушилін тоді стверджував, що ціллю атаки став торговий центр "Донецьк Сіті" і що поранення нібито отримали 8 осіб: дві жінки, двоє дітей і четверо чоловіків.

Насправді, як встановили українські OSINT-дослідники, один із ударів припав на будівлю на проспекті Ілліча, 97, де раніше розташовувалися науково-дослідні та промислові установи. Також однією з цілей став підземний паркінг на 600 машиномісць під недобудованим житловим комплексом: туди одна за одною прилетіли одразу шість ракет.

Обидва об’єкти використовувалися як командні пункти російської армії.

За даними Exilenova+, тоді загинули 27 осіб, 58 отримали поранення, серед тяжкопоранених було двоє генералів.

"Медіазона" має у своєму розпорядженні списки особового складу штабу Центрального військового округу (в/ч 33303, 856 осіб) та штабу 41-ї загальновійськової армії (в/ч 44424, 206 осіб). Дані в цих списках актуальні на липень 2025 року. Крім прізвищ, там наводяться звання, посади та інша інформація. Звіривши ці списки з реєстром спадкових справ та іншими державними реєстрами, а також вивчивши некрологи високопоставлених офіцерів, опубліковані протягом останнього місяця, "Медіазона" дійшла висновку, що в результаті удару 26 серпня по Донецьку загинули щонайменше 20 осіб – 18 померли того ж дня, двоє померли пізніше від поранень", – зазначили у виданні.

Убиті офіцери ЗС РФ, які служили в ЦВО:

полковник Бердюгін Артем Сергійович , 38 років, начальник відділу планування та координації розвідки розвідувального управління;

, 38 років, начальник відділу планування та координації розвідки розвідувального управління; полковник Калянов Олександр Григорович , 50 років, начальник відділу спеціальної розвідки розвідувального управління;

, 50 років, начальник відділу спеціальної розвідки розвідувального управління; полковник Легкий Сергій Володимирович , 47 років, заступник начальника військ радіоелектронної боротьби управління військ радіоелектронної боротьби;

, 47 років, заступник начальника військ радіоелектронної боротьби управління військ радіоелектронної боротьби; підполковник Жигалов Юрій В'ячеславович, 39 років, начальник відділення спільної підготовки та взаємодії з родами військ організаційно-планового відділу управління бойової підготовки;

майор Ликов Сергій Вікторович , 37 років, офіцер оперативного відділу штабу управління ракетних військ та артилерії;

, 37 років, офіцер оперативного відділу штабу управління ракетних військ та артилерії; майор Латишев В'ячеслав Валерійович, 41 рік, офіцер відділення взаємодії та напрямків оперативного відділу управління інженерних військ;

41 рік, офіцер відділення взаємодії та напрямків оперативного відділу управління інженерних військ; майор Овчаренко Дмитро Валерійович , 34 роки, начальник відділення інженерної підготовки загальновійськових з’єднань та військових частин відділу підготовки військ управління інженерних військ;

, 34 роки, начальник відділення інженерної підготовки загальновійськових з’єднань та військових частин відділу підготовки військ управління інженерних військ; майор Щербанев Антон Миколайович, 36 років, офіцер відділу планування та координації розвідки розвідувального управління.

Окупанти, які служили в ЦВО. Джерело: "Медіазона"

Убиті офіцери ЗС РФ зі штабу 41-ї загальновійськової армії:

полковник Лаптєв Сергій Володимирович, 48 років, начальник відділу – заступник начальника штабу оперативного відділу;

полковник Латишев Василь Вікторович , 55 років, начальник штабу – заступник начальника ракетних військ і артилерії штабу відділу ракетних військ і артилерії;

, 55 років, начальник штабу – заступник начальника ракетних військ і артилерії штабу відділу ракетних військ і артилерії; полковник Тимкін Євген Олександрович, 39 років, начальник відділу інженерних військ;

39 років, начальник відділу інженерних військ; підполковник Акімов Артем Леонідович , 42 роки, заступник начальника військ відділу протиповітряної оборони;

, 42 роки, заступник начальника військ відділу протиповітряної оборони; підполковник Моїсеєнко Андрій Вікторович, 42 роки, старший офіцер відділення організації управління оперативного відділу штабу армії;

підполковник Фахрутдінов Рустам Айратович , 43 роки, начальник розвідки – заступник начальника штабу з питань розвідки відділення розвідки та автоматизованої системи управління військами штабу відділу ракетних військ і артилерії;

, 43 роки, начальник розвідки – заступник начальника штабу з питань розвідки відділення розвідки та автоматизованої системи управління військами штабу відділу ракетних військ і артилерії; майор Березовський Олег Едуардович, 34 роки, офіцер із забезпечення безпеки інформації відділу організації режиму секретності та захисту інформації від несанкціонованого доступу на об’єктах обчислювальної техніки служби захисту державної таємниці;

капітан Полозков Кирило Сергійович , 28 років, офіцер розвідувального відділу;

, 28 років, офіцер розвідувального відділу; старший лейтенант Голубенко Олег Анатолійович, 26 років, офіцер відділення розвідки та автоматизованої системи управління військами штабу відділу ракетних військ та артилерії.

Окупанти зі штабу 41-ї загал... Розгорнути

Також того дня були ліквідовані:

полковник Крестьянський Андрій Володимирович, 51 рік, старший викладач – інспектор інспекції Центру підготовки керівного складу з’єднань Міністерства оборони;

51 рік, старший викладач – інспектор інспекції Центру підготовки керівного складу з’єднань Міністерства оборони; підполковник Павлов Денис Петрович , 35 років, останнє відоме місце служби – 15-й мотострілецький полк;

, 35 років, останнє відоме місце служби – 15-й мотострілецький полк; підполковник Басенко Віктор Володимирович, 46 років, останнє відоме місце служби – начальник штабу матеріально-технічного забезпечення 25-ї загальновійськової армії.

Офіцери з інших підрозділів

Цікаво, що під час звірки списків військових частин із державними реєстрами журналісти натрапили на ще два випадки масового "мору" штабних офіцерів 41-ї загальновійськової армії.

Так, 4 серпня 2026 року на концерт до Кобзона вирушили одразу вісім офіцерів-окупантів:

підполковник Фурзіков Олексій Володимирович, 52 роки, оперативний черговий – заступник начальника територіального центру управління штабу 41-ї армії;

52 роки, оперативний черговий – заступник начальника територіального центру управління штабу 41-ї армії; підполковник Авдєєв Сергій Михайлович , 42 роки, начальник відділення підготовки відділу ракетних військ та артилерії 41-ї армії;

, 42 роки, начальник відділення підготовки відділу ракетних військ та артилерії 41-ї армії; майор Мірзоєв Мірза Мурадалієвич , 29 років, старший офіцер оперативного відділення Відділу інженерних військ 41-ї армії;

, 29 років, старший офіцер оперативного відділення Відділу інженерних військ 41-ї армії; майор Білоножко Семен Васильович, 39 років, офіцер відділення військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту 41-ї армії;

майор Сафонов Павло Юрійович, 36 років, офіцер топографічної служби штабу 41-ї армії;

років, офіцер топографічної служби штабу 41-ї армії; капітан Аверін Сергій Валерійович , 39 років, старший офіцер відділення планування та застосування безпілотних систем, організації протидії безпілотним системам відділу безпілотних систем штабу 41-ї армії;

, 39 років, старший офіцер відділення планування та застосування безпілотних систем, організації протидії безпілотним системам відділу безпілотних систем штабу 41-ї армії; капітан Зобнін Микола Володимирович, 30 років, офіцер відділу протиповітряної оборони 41-ї армії;

30 років, офіцер відділу протиповітряної оборони 41-ї армії; лейтенант Новіков Олександр Юрійович, 34 роки, офіцер відділення організації управління оперативного відділу штабу 41-ї армії.

Окупанти з 41-ї армії ЗС РФ,... Розгорнути

Другий такий день припав на 8 вересня 2025 року. Тоді були ліквідовані:

підполковник Коноплєв Сергій Сергійович, 39 років, начальник відділення відділу зв'язку штабу 41-ї армії;

39 років, начальник відділення відділу зв'язку штабу 41-ї армії; майор Назіпов Фоат Олександрович, 37 років, офіцер відділу зв’язку штабу 41-ї армії;

майор Асютін Андрій Валерійович , 46 років, начальник відділення управління зв’язку штабу 41-ї армії;

, 46 років, начальник відділення управління зв’язку штабу 41-ї армії; лейтенант Матьков Олексій Ігорович, 33 роки, офіцер відділу зв’язку штабу 41-ї армії.

Ліквідовані 8 вересня 2025 року

Де і за яких обставин вони поповнили перелік втрат живої сили РФ – не уточнюється.

Як повідомляв OBOZ.UA, в окупованому Донецьку було ліквідовано начальника штабу МТО 25-ї загальновійськової армії Росії. Подробиці стали відомі лише нещодавно.