Не лише "Фламінго": Зеленський розкрив деталі операції з ураження Кримського мосту. Відео

Президент Володимир Зеленський прокоментував масований удар по Кримському мосту у ніч на 17 листопада. За його словами, українські війська застосували різні ракети й безпілотники для знищення конструкції.

Також він зазначив, що українські воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об’єкти на шляху до фінальної цілі. Про це Зеленський повідомив у своєму Telegram-каналі.

Подробиці операції

За словами глави держави, удари по мосту в ніч на 17 листопада 2026 року стали вже сьомим етапом операції, яка тривала кілька тижнів, була розроблена й координувалася Службою безпеки спільно з Генеральним штабом ЗСУ.

Зеленський зазначив, що воїни поетапно знищували системи ППО, радари, засоби РЕБ та інші визначені об’єкти на шляху до фінальної мети. Для цього були використані Dovbush, Вендента, Da Vinci, Январь, MICH 2000, Рута, Паляниця, Ан-197, FP-1, FP-5 Фламінго і Р-360 Нептун.

"Сьогодні – вже на ключовому етапі – зразково себе показали безпілотники „Паляниця", які уразили автомобільну частину мосту, та ракети „Нептун", дрони „Рута" і FP-5, які уразили залізничну частину. За допомогою „Фламінго" наші воїни здійснили кероване ураження – і зв’язок спрацював відмінно до останніх секунд", – повідомив Зеленський.

Також він додав, що Київ неодноразово пропонував Росії кроки з деескалації і на всі пропозиції чув лише гучні відмови. Тому у відповідь на регулярні терористичні атаки Росії українська армія завдаватиме ударів у відповідь по військовій інфраструктурі загарбників.

"Росія щодня завдає ударів по нашій інфраструктурі, зокрема й по мостах, у Запоріжжі, Дніпрі, Києві, Одеській області. Ми відновлюємо нашу інфраструктуру. Але також нагадуємо Росії, що війна завжди повертатиметься туди, де вона почалася. Український потенціал захисту є і буде високим, і ми ніколи не залишимо без відповіді терор проти наших міст і людей", – наголосив Зеленський.

Новий вигляд Кримського мосту. Джерело: Exilenova+

Який вигляд має Кримський міст після ударів. Джерело: Радар ППО | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

Удари пролунали 16 і 17 листопада. Джерело: Exilenova+

Який вигляд має Кримський міст. Джерело: Радар ППО | Напрямок ракет | Напрямок шахедів

Інформація від Генштабу та СБУ

У Генеральному штабі ЗСУ підтвердили, що арка та проліт автомобільної частини мосту обвалилися. Автомобільну частину знищено, і жодна машина не зможе нею проїхати. Залізнична гілка ще стоїть, але вже з пошкодженою аркою.

Також українське військове командування наголосило, що для окупантів це не просто символічний удар, адже міст був головною артерією, якою на півострів і далі на південь України прямували пальне, боєприпаси, техніка та особовий склад.

"Восени впали мости через Чонгар і в Генічеську. Тепер черга дійшла й до Керченського. Сухопутних шляхів до Криму в окупантів залишається дедалі менше. Кожна година без руху мостом означає, що російські угруповання на півдні недоотримують те, без чого не можуть воювати", – йдеться в повідомленні.

Генштаб зазначив, що Сили оборони України реалізують право на самооборону, гарантоване статтею 51 Статуту ООН, системно руйнують воєнно-економічний потенціал противника і змушують Росію припинити збройну агресію проти України.

У СБУ розповіли, що загалом операція тривала близько місяця і складалася із семи етапів. Спочатку СБУ та Сили оборони систематично вибивали ворожу ППО. Згодом почалися безпосередні удари по мосту, частину з них СБУ здійснила самостійно. На фінальній стадії до Служби безпеки приєдналися інші складові сил оборони України.

Спецпризначенці "Альфи" СБУ відпрацювали по автомобільній частині Кримського мосту ракетами-дронами "Паляниця", після чого він обвалився у воду.

"Упав не лише міст, вкотре похитнувся міф про велич Росії. Служба безпеки, проводячи унікальні спецоперації, робить неможливе можливим і системно наближає справедливий мир для України", – заявили в СБУ.

Нагадаємо, після серії ударів по незаконно побудованому Кримському мосту зруйновано арковий проліт автомобільної частини мосту завдовжки понад 270 метрів і частину дорожнього полотна мосту. Наразі автомобільний і залізничний рух мостом повністю зупинено, судноплавство через Керченську протоку також призупинено.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що нещодавні удари українських військ по Кримському мосту свідчать про те, що Росія не в змозі забезпечити надійний захист своїх ключових стратегічних об’єктів. Українським силам вдалося завдати трьох точних ударів по споруді. Аналітики зазначають, що такі пошкодження неприпустимі для об’єкта, який має перебувати під посиленою охороною.