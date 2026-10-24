Не лише в Олешках: омбудсман уточнив, як діятиме перемир’я з РФ

В окупованих Олешках Херсонської області з 4:00 ранку 27 жовтня має розпочатися режим тиші для проведення масштабної гуманітарної операції. Остаточна угода стала результатом тривалих переговорів делегацій обох держав під координацією першої леді США Меланії Трамп.

Режим тиші діятиме не лише безпосередньо в районі Олешок, а й на всіх прилеглих територіях. Про деталі домовленостей розповів уповноважений Верховної Ради України з прав людини Дмитро Лубінець у коментарі "Голосу Америки".

Ключові умови угоди

Документ містить кілька принципових пунктів: запровадження режиму тиші на час проведення операції, доставку гуманітарного вантажу для жителів Олешок, технічне розмінування та забезпечення вільного виїзду цивільного населення з міста.

Географія та етапи режиму тиші

Лубінець наголосив, що припинення вогню пошириться за межі одного населеного пункту. Режим тиші діятиме не лише безпосередньо в районі Олешок, а й на всіх прилеглих територіях, через які пролягатимуть логістичні маршрути гуманітарної операції.

Гуманітарну акцію планують провести в кілька етапів, кожен з яких триватиме від одного до кількох днів. Українська сторона має намір інформувати про результати в міру їх досягнення.

Він також додав, що громадяни зможуть самостійно обирати напрямок виїзду, а ключова мета першого етапу – надати безпечну можливість залишити місто.

Олешки Херсонської області. Джерело: deepstatemap

Нагадаємо, 23 жовтня в Білому домі заявили, що Україна та Росія домовилися про тимчасове припинення бойових дій в Олешках Херсонської області, яке має набути чинності 29 жовтня. Перемир’я покликане забезпечити доставку гуманітарної допомоги та підготовку до евакуації цивільних. Домовленостей досягнуто за посередництва першої леді США Меланії Трамп, яка разом зі своїм представником працювала з керівництвом обох країн.

Як повідомляв OBOZ.UA, у місті Олешки на Херсонщині люди їдять траву, зокрема портулак, щоб вижити в жахливих умовах російської окупації. Наближення зими та загроза не лише голоду, а й холоду поглиблюють гуманітарну кризу.