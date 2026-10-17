"Не перший випадок": у Генштабі спростували заяви РФ про наближення до Запоріжжя та захоплення міст на Донеччині

У Генеральному штабі ЗСУ спростували заяви командування РФ про нібито захоплення 92 українських населених пунктів від початку вересня та суттєвого наближення ворога до Запоріжжя. Наразі Костянтинівка, Добропілля та інші міста, про захоплення яких заявляла країна-агресорка, залишаються під контролем Сил оборони України.

Про це у коментарі медіа заявив речник Генерального штабу Збройних сил України майор Андрій Ковальов. Він зазначив, що російське командування не вперше поширює неправдиву інформацію про ситуацію на фронті.

РФ знову приписує собі перемогу

Кавальов переконаний, що через відсутність значних успіхів на фронті російське командування намагається створити для свого керівництва і власної аудиторії ілюзію масштабних перемог. Як приклад там навели доповідь начальника Генштабу Росії Валерія Герасимова, яка побудована на брехні, маніпуляціях та перебільшеннях.

За твердженням Герасимова, з 1 вересня російські війська нібито захопили понад 1800 квадратних кілометрів української території та 92 населені пункти. Водночас у Генштабі України ці дані спростували.

"Насправді завдяки активним діям Сили оборони України від початку осені звільнили більше територій, ніж вдалося захопити ворогу", – поінформував Ковальов.

Він також спростував твердження Герасимова про захоплення Добропілля, наголосивши, що місто й надалі перебуває під контролем України.

"Це не перший випадок, коли російське керівництво видає бажане за дійсне. Зокрема, 1 вересня Путін заявляв про захоплення Святогірська, який насправді був і залишається під контролем Сил оборони України", – нагадав він.

У Генштабі ЗСУ також спростували заяви російського командування про нібито захоплення Костянтинівки, Олексієво-Дружківки та вихід військ РФ до околиць Краматорська. За словами речника Андрія Ковальова, станом на ранок 17 жовтня в Костянтинівці тривають бої, місто залишається під контролем Сил оборони, а Олексієво-Дружківка також не захоплена.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Недостовірними в Генштабі назвали й повідомлення про наступ окупантів у передмісті Слов'янська та контроль над більшою частиною Миколаївки. За даними українських військових, на південну околицю населеного пункту проникла лише невелика ворожа група, яку зараз ліквідовують.

Ковальов також відкинув заяви Герасимова про бої за Оріхів і нібито захоплення Новопавлівки та Новоандріївки.

"Насправді станом на 17 жовтня всі три населені пункти залишаються під контролем Збройних Сил України", – сказав він.

Речник Генштабу ЗСУ також спростував заяви про нібито наближення російських військ до південних околиць Запоріжжя на п’ять кілометрів. За його словами, лінія бойового зіткнення вже тривалий час проходить приблизно за 22 кілометри від обласного центру.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Як повідомляв OBOZ.UA, російське військове командування наказало контингенту російської армії захопити Донецьку область до кінця 2026 року, однак окупанти вже провалили 15 встановлених термінів. За нинішніх темпів просування вони змогли б захопити територію повністю лише восени 2032 року.