Не піддається впливу РЕБ: "Флеш" розповів про технологію, яку росіяни почали застосовувати у дронах. Фото

Російські загарбники під час дронових ударів по Україні почали застосовувати технологію, яка не піддається впливу РЕБ. Йдеться про оптико-електронну систему корекції за контурами місцевості. Україна вже доволі довго користується в безпілотних літальних апаратах саме такими навігаційними системами, а в наступному році ці системи будуть активно розвиватись.

Так вважає радник президента Сергій "Флеш" Бескрестнов. Він показав таку російську систему з доволі говіркою назвою "Сусанін".

Що каже Флеш

"Наступного року активно розвиватимуться оптично-навігаційні системи для мидлстрайків, дипстрайків та дешевих крилатих ракет", – вважає Флеш.

Та сама російська система. Джерело: Сергій "Флеш" Бескрестнов

За його словами, наш ворог уже застосовує таку систему в малих БПЛА типу "Молнія", V2U та "Ланцет". Але нещодавно на ударних БПЛА "Герань-4" і "Герань-5" "було виявлено аналогічну систему на основі польотного контролера "Сусанін".

"Як це працює. У БПЛА умовно завантажуються фотографії місцевості, і дрон орієнтується, порівнюючи фотографії з пам’яті, з зображенням із камери. Причому для базової орієнтації підходять фотографії землі з Google", – розповів радник президента.

Так виглядає фото у пам'яті... Джерело: Сергій "Флеш" Бескрестнов Розгорнути

Сергій Бескрестнов уточнив, що "дрон, який летить за зображенням місцевості, не піддається впливу РЕБ".

Про що мова

Система "Сусанін" не нова. Джерело: Сергій "Флеш" Бескрестнов

Мова йде про доволі відому систему під назвою DSMAC, яку вигадали ще у 80-тих роках минулого сторіччя, і сьогодні лише розширили за допомогою сучасних технологій. Ця система вперше з'явилася на американських ракетах Tomahawk, і її суть полягає у закладанні у пам'ять ракети "еталонного зображення місцевості", яке має точну прив'язку до координат. Ракета у польоті робить фото поверхні землі та порівнює його з еталонним зображенням.

Завдяки сучасним алгоритмам з розпізнавання об'єктів можна вже не покладатися на всього одну фотографію (як це було в Tomahawk), і робити так, що система буде повноцінно самоорієнтуватися у просторі за багатьма орієнтирами.

Також за аналогічним принципом цілком можливо реалізувати розпізнання конкретного об'єкта та порівнянні із його моделлю цілі, що закладена у пам'ять. Така технологія, до речі, вже використана у крилатій ракеті Storm Shadow. І не лише в ній – саме тому відомі українські дрони "Лютий" і "Лють" "атакують не просто нафтопереробний завод, а безпосередньо установки первинної переробки нафти з характерною колонною", зауважують фахівці.

Як повідомляв OBOZ.UA, також російські окупанти використовують на "Шахедах", які атакують Київ, нові захищені антени супутникової навігації – на 32 елементи замість 16. Через це для протидії таким системам українській стороні доведеться збільшувати кількість засобів радіоелектронної боротьби РЕБ, стверджує Сергій Бескрестнов.