"Не помилки, а системне обмеження": Зеленський заявив про значні збої в роботі Starshield над територією України

Українські військові вже кілька днів фіксують проблеми в роботі супутникового зв’язку Starshield уздовж лінії фронту та на тимчасово окупованих територіях. Система має обмеження швидкості на рівні 161 км/год, що ускладнює перехоплення ворожих реактивних дронів.

Про це 12 листопада у своєму Telegram повідомив президент Володимир Зеленський. Інформацією український лідер поділився за результатами доповіді міністра оборони Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого.

"Були доповіді міністра оборони України Євгенія Хмари та Головнокомандувача ЗСУ Михайла Драпатого. Наші підрозділи, на жаль, уже кілька днів фіксують значні збої в роботі Starshield над територією України: вздовж усієї лінії фронту та на тимчасово окупованій території України. А саме – діють системні обмеження швидкості Starshield на рівні 161 кілометр на годину (100 миль на годину)", – наголосив Зеленський.

Президент додав, що українські військові перевірили ситуацію та встановили, що "це не випадкові помилки, а системне обмеження швидкості".

Обмеження Starshield ускладнюють перехоплення російських дронів

За словами Зеленського, проблеми в роботі Starshield суттєво ускладнюють перехоплення російських реактивних дронів. Через обмеження швидкості засоби ураження не завжди встигають наздогнати цілі, що вже призвело до влучань.

Зеленський підкреслив, що така ситуація сприяє збільшенню кількості жертв серед українців і дозволяє Росії завдавати результативніших ударів.

"Намагаємося з’ясувати всі обставини з американською стороною", – підсумував він.

Нагадаємо, 14 жовтня в Україні виникли проблеми з Starlink під час руху, стало відомо вранці 14 жовтня. Обмеження зачепили військовий пакет і зірвали низку важливих місій. Зокрема, обмеження вдарили по здатності України завдавати ударів середньої дальності, а також захищатися від ударів російських реактивних дронів. Вже 24 жовтня у Міноборони підтвердили відновлення швидкості Starlink/ Starshield.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що європейські союзники США та Канада почали шукати альтернативу Starlink після обмежень на використання супутникового зв'язку в Україні. Партнерів непокоїть залежність від системи SpaceX, адже доступ до неї можуть обмежити без попередніх консультацій.

Одним із можливих альтернативних рішень є європейська супутникова мережа OneWeb. Водночас її термінали важчі, більші та потребують більше енергії, що створює додаткові труднощі для використання безпосередньо на фронті.