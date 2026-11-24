Не вижив ніхто: окупанти влаштували кінну атаку на Покровському напрямку і поплатились

На Покровському напрямку російські військові спробували провести штурм верхи на конях. Атаку виявили під час розвідки та зупинили бійці 42-ї окремої механізованої бригади.

У результаті окупанти підірвалися на мінах, ніхто зі штурмовиків не вижив. Про це в ефірі Армія TV розповів командир взводу роти ударних безпілотних комплексів "Асгард" 42-ї ОМБр із позивним "Джуніор".

Як відбувалася кінна атака росіян

За словами "Джуніора", кіннотників помітили під час розвідки. Водночас окупанти не мчали галопом, а рухалися підтюпцем.

Командир розповів, що під час спостереження військові побачили двох людей, однак кінь був лише в одного з них. Другий чоловік був доволі габаритним і зліз із тварини, оскільки вона відмовлялася його везти та просто тягнула речі.

"Призумовуємося камерою і бачимо, як ми це називаємо між собою, всадників. Важко сказати, що це було двоє всадників. Один був на коні, а інший був доволі габаритний. Він спішився, бо кінь відмовлявся його везти на собі, просто тягнув речі", – розповів військовий.

Зрештою штурм завершився підривом окупантів на мінах. За словами командира, ніхто з російських військових не мав шансів вижити.

На що пересідають російські військові

"Джуніор" зазначив, що 42-га окрема механізована бригада перебуває на цьому напрямку досить довго – із серпня минулого року.

За цей час тактика росіян змінилася. Якщо раніше вони проводили штурми на важкій техніці, то тепер пересуваються переважно малими групами та зважають на погодні умови.

"Якщо раніше штурмові дії відбувалися на важкій техніці, то зараз противник затягується лише малими групами, лише по погоді. Вони пересідають на коней, на електросамокати, електромотоцикли. Ми їх знаходимо на дальніх підступах", – зазначив командир.

Карта. Джерело: Скриншот

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