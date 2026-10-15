Блог | "Нептун" – аргумент України на полі бою

Війна – це не лише мужність солдата на полі бою. Це також інженерна думка, технології, точний розрахунок і здатність держави створювати власні засоби ураження.

У ніч на 15 жовтня, за повідомленням ВМС ЗС України, береговий ракетний комплекс "Нептун" завдав удару по аеродрому "Борисоглєбськ" у Росії. Повідомляється про знищення ШЕСТИ Су-34М – літаків, які російська армія використовує для ударів керованими авіабомбами по українських позиціях і прифронтових населених пунктах. Остаточні результати уточнюються.

Історія "Нептуна" – це історія послідовної роботи. Розробка розпочалася у 2014 році, а в 2020-му комплекс прийняли на озброєння. Роки праці українських конструкторів, інженерів і військових стали основою спроможності, яка сьогодні має практичне значення для оборони держави.

Власна зброя – це не питання престижу. Це питання стратегічної незалежності!

Україні потрібні сучасні технології, серійне виробництво, системна підтримка оборонної промисловості та інвестиції в людей, які створюють технологічну перевагу.

Адже за кожним успішним бойовим застосуванням стоять не лише ракета й пускова установка. Стоять знання, досвід, дисципліна та злагоджена робота великої команди.

Ми маємо розвивати ці спроможності. Послідовно. Системно. Заради українського воїна, українського народу та майбутнього нашої держави.

Сила України – у людях, професіоналізмі та здатності створювати власні рішення.

Слава Україні! Слава Збройним Силам України!