Ніс на Київ ворожі наративи: СБС збили російський дрон з агітлистівками й фішинговим QR-кодом. Фото

Біля бойових позицій бійців 427-ї окремої бригади безпілотних систем Рарог ввечері 4 листопада був збитий російський ударний безпілотник. Це далеко не перший дрон загарбників, який збили "птахи" СБС Роберта "Мадяра" Бровді. Проте збитий БПЛА виявився не просто ударним: крім бойової частини, він ніс брикет адресованих киянам агітаційних листівок.

Росіяни намагалися провести інформаційно-психологічну операцію, коли "суспільство торпедується вкидами вперемішку грішного з праведним". Про це розповів сам Роберт Мадяр.

Що сталося

Допис Мадяра в мережі. Джерело: скриншот

Командувач СБС показав ці листівки. На них окупанти повідомляють про нібито створення в їхньому війську так званої "української добровольчої бригади" та пропонують саме киянам проголосувати за назву цього формування.

Ворожі листівки. Джерело: Мадяр в Facebook

"Бач, українську добровольчу бригаду вони створили у хробачій армії, але назву їй, сіромахи, самотужки придумати неваловшні", – зауважив Мадяр.

Ворожі листівки. Джерело: Мадяр в Facebook

Додамо, що 4 листопада російські війська для ударів по містам мирних українців задіяли 310 БпЛА різних типів. Але ППО знешкодили 252 цілі. OBOZ.UA тут зібрав дані про наслідки останніх російських атак.

Чому це небезпечно

Окремо командувач СБС застеріг українців від сканування QR-коду на таких листівках. Мадяр навіть з міркувань безпеки заблюрив на своїх фото цєй код.

Ворожі листівки. Джерело: Мадяр в Facebook

Справа у тому, що спроба агресорів провести інформаційно-психологічну операцію співпадає у часі з російськими мережевими атаками. Тож вочевидь, цей код також може бути використаний росіянами для викрадення персональних даних або зараження смартфонів вірусами.

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 2 листопада в Росії відбувся злам системи оповіщення МНС, внаслідок чого жителі держави-агресора отримали фейкові повідомлення про "запуск ядерних боєголовок на носіях P1-Sun".

Причому невідомі хакери відправили це "попередження" росіянам у відповідь, після того, як український офіційний застосунок "Повітряна тривога" зазнав зовнішнього втручання.