Нова тактика війни: The Economist оцінив українську операцію "Вівальді", яка зірвала плани ворога. Карта

Під час операції "Вівальді" на Лиманському напрямку бійці Третього армійського корпусу ЗСУ продемонстрували підхід до ведення бойових дій, адаптований до реалій війни з масовим використанням дронів. Замість наступу великими силами піхоти вони спершу взялися за знищення російської системи розвідки та управління БпЛА.

Таку тактику розібрали у відео The Economist редактор видання з питань оборони Алекс Тернен і редактор з питань геополітики Девід Ренні. Вони високо оцінили дії українських військових, назвавши їх показовим прикладом того, як змінюється характер сучасної війни.

Експерти наголошують, що за умов, коли безпілотники постійно контролюють поле бою, наступ великими силами піхоти стає надто небезпечним. Тому українські підрозділи насамперед зосередилися на виведенні з ладу системи, яка дозволяла російським військам спостерігати за полем бою.

Протягом кількох місяців українські військові вивчали російську інфраструктуру БпЛА, встановлюючи розташування пунктів управління, каналів постачання та ключових вузлів. Зібравши необхідну інформацію, вони завдали ударів по складах, штабах і позиціях операторів безпілотників.

"Нейтралізуйте систему, яка бачить ваші дії, бо саме інформація у війні веде до результату", – так Алекс Тернен пояснив логіку українського підходу.

Ситуація на Лиманському напр... Джерело: Скриншот Розгорнути

Після ударів російські війська втратили можливість вести розвідку та ефективно застосовувати дрони. Цим українські підрозділи скористалися, отримавши вікно можливостей для подальших дій.

Цей підхід відрізняється від російської тактики, яка передбачає залучення невеликих груп піхоти з поступовим нарощуванням сил. Українські військові натомість спершу системно послабили можливості противника у сфері розвідки, управління та логістики, створивши умови для подальших дій.

Аналітики The Economist вважають "Вівальді" показовим прикладом змін у характері сучасної війни. Ключову роль у ній відіграють інформаційна перевага, точкові удари по військовій інфраструктурі та безпілотні системи.

Операція "Вівальді" – наступальна операція Третього армійського корпусу ЗСУ на Лиманському напрямку, на півночі Донецької області. Її метою було витіснити російські окупаційні війська із зайнятих позицій, відновити контроль над територіями та зірвати плани РФ щодо подальшого наступу на Слов'янськ і Краматорськ.

Раніше повідомлялося, що операція "Вівальді" зірвала плани російських окупантів щодо оточення українського Фортечного поясу з півночі та просування до Слов'янська. Однак командування країни-агресорки не відмовилося від початкового плану наступу на Лиманському напрямку.

Як писав OBOZ.UA, українські контратаки в межах "Вівальді" впливають на плани російських військ щодо охоплення так званого Фортечного поясу Донеччини. Попри це, окупанти продовжують наступати поблизу Слов'янська, Костянтинівки та Покровська, хоча підтвердженого просування на більшості цих ділянок не зафіксовано.