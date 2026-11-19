"Новий фронт": українські військові розповіли про бої в газопроводі на Харківщині

На Харківщині українські військові вже сім місяців ведуть бойові дії всередині старого радянського газопроводу. Підземний маршрут став альтернативою пересуванню відкритою місцевістю, де через постійну загрозу дронів маневрувати військам дедалі складніше.

Під час операції "Велес" українські сили просунулися на 15 кілометрів уздовж трубопроводу та витіснили звідти російських військових. Про це пише ВВС.

Як газопровід перетворився на поле бою

Діаметр тунелю становить трохи більше метра, тому пересуватися ним можна лише повзком. Водночас він забезпечує відносний захист від безпілотників, які заполонили небо над лінією фронту та суттєво ускладнюють просування обох сторін.

"Спуск під землю тепер – єдиний варіант", – каже Зануда, який допомагав планувати українську операцію зі створення тунелів. Він називає це новим світом бойових дій, однак визнає, що в таких умовах складно маневрувати та можна несподівано зіткнутися з противником.

Дорога до підземного поля бою також небезпечна. Військовим доводиться швидко їхати транспортом через відкриті поля, а потім довго йти брудною місцевістю. Їх супроводжують українські солдати із зарядженою зброєю, готові збивати російські безпілотники.

Біля входу в трубопровід відчувається стійкий запах газу та важке повітря. Обидві сторони використовують отвори в трубі, щоб виходити на поверхню, де відбувається основна частина бойових дій. Для цього військові проробили проходи в землі та за допомогою зварювальних інструментів пробили товстий шар сталі.

Росіяни першими використали трубопровід для проникнення до Куп'янська

Російські військові першими скористалися трубопроводом для проникнення до розташованого неподалік Куп'янська у вересні 2025 року. До цього вони вже використовували підземні комунікації під час захоплення Авдіївки у 2024 році та торік під час спроби відвоювати частини Курської області Росії.

Згодом українським силам вдалося поступово змінити ситуацію на свою користь. Для перевезення військових і припасів трубопроводом вони розробили спеціальний електричний візок, який отримав назву "Куп'янське метро".

Він іноді ламається, а сама поїздка триває близько 40 хвилин. Пасажирам доводиться сидіти, схиливши голови та схрестивши ноги, а на зварних ділянках труби візок постійно підстрибує.

Росіяни першими використали... Джерело: ВВС Розгорнути

Як українські військові облаштували позиції під землею

Одним із пунктів призначення став розрив трубопроводу, де українські військові облаштували бліндажі для зберігання боєприпасів і спорядження. Приміщення настільки тісні, що в них ледве можна випрямитися на повний зріст.

Перекиданням військових і припасів там керує боєць із позивним Музикант. Він розповів, що провів під землею останні три місяці та лише зрідка виходив на поверхню, щоб привести себе до ладу або сходити до туалету.

Іноді звідти чути глухі постріли артилерії. Музикант визнає, що українські позиції розташовані близько до зіткнення з противником, однак додає: "Але під землею безпечно".

Після чергової поїздки візок повернувся з військовими, які щойно билися на позиціях на поверхні. На їхніх запилених обличчях було помітне полегшення.

"В ангарі комфортніше, бо тут не літають дрони, артилерійські снаряди та бомби, що планують", – розповів Вовочка, який останні три тижні воював на землі.

Операція "Велес": 15 кілометрів підземного маршруту

Операція "Велес", названа на честь міфічного слов'янського бога підземного світу, розпочалася у квітні. Відтоді українські військові просунулися на 15 кілометрів уздовж трубопроводу.

Участь у місії брали бійці 13-ї бригади Національної гвардії України "Хартія". Спочатку вони мали очистити трубу від сміття, води та російських барикад.

За словами українських військових, деякі загородження були заміновані або завалені тілами російських солдатів.

"Коли ми їх переміщали чи перелазили через них, ми гадки не мали, що знаходиться під ними", – розповів боєць із позивним Чиж.

Ще однією небезпекою були рикошети від пострілів під час просування вперед. "Ніколи не знаєш, куди полетить куля і як вона відскочить", – пояснив Чиж.

Його побратим Корт розповів, що українські військові відкривали вогонь і відтісняли противника. За заявами української сторони, під час операції було вбито понад 100 російських солдатів, ще 30 взяли в полон.

"Так, там були тіла. Мені навіть довелося спати поряд з ними", – сказав Корт.

До боїв залучили іноземних добровольців

Підготуватися до фізичних і психологічних труднощів підземної операції українським військовим допоміг попередній досвід їхнього командира, який працював шахтарем.

За підготовкою бійців стежить Біашим. Він підтримує регулярний зв'язок із військовими, які ще проходять навчання, а в приміщенні на поверхні поруч із ним стоїть шафа з медикаментами.

Під час підготовки солдати більшу частину часу проводять на колінах, через що отримують садна. Біашим визнає, що деякі військові переживали панічні атаки через тісний простір, а іншим було важко дихати.

В операції також брали участь сотні колумбійських добровольців зі складу 23-го штурмового полку RUG. Один із них, боєць із позивним Геккон, розповів, що його групі знадобилося 30 днів, аби подолати лише 500 метрів.

"Було складно, було спекотно, і я відчував страх усередині труби. Але в якийсь момент я просто подумав: гаразд, упораємось і рушимо далі", – сказав він.

Бої за трубопровід тривають

Попри просування українських військових, операція ще не завершена. Російські підрозділи також облаштували укріплені позиції всередині трубопроводу та продовжують намагатися проникнути на українські позиції через трубу.

Бойові дії відбуваються не лише під землею, а й на поверхні та в повітрі. Під час спостереження з диспетчерської українські безпілотники атакували чергову спробу росіян обійти позиції Сил оборони з флангу.

Зануда, який очолює відділ планування 13-ї бригади "Хартія", вважає підземні операції одним із перспективних способів ведення війни, оскільки наземне просування стало надзвичайно складним.

"Наземні операції зараз практично неможливі", – зазначив він, додавши, що нині підземні маршрути фактично залишаються єдиним способом просування.

За його словами, подібних місій може стати більше, адже трубопроводи прокладені в багатьох місцях. Він нагадав, що за радянських часів через Україну до Європи транспортували нафту, газ та аміак.

На розчищення 15 кілометрів трубопроводу українським військовим знадобилося сім місяців. Президент України Володимир Зеленський назвав операцію успіхом. Вона допомогла повернути втрачені території та підняти бойовий дух, однак сама по собі не змінила перебіг війни.

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, українські штурмовики взяли в полон російських військових, які намагалися пройти в тил через газову трубу завдовжки 26 кілометрів. Окупанти повзли нею під землею по 5–6 діб.