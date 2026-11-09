"Кожні 29 секунд – мінус окупант": Сили оборони скоротили чисельність армії РФ на майже 3 тис. загарбників за добу – Генштаб

За добу 8 листопада українські воїни відмінусували ще 2980 російських загарбників. Загальні втрати армії РФ в особовому складі за час повномасштабного вторгнення зросли до 1 609 380 осіб.

Знищено також сотні одиниць озброєнь та техніки армії РФ. Про це повідомили у Генеральному штабі Збройних сил України.

Сили оборони встановили 8 листопада новий рекорд: мінус загарбник щопівхвилини

Упродовж доби 8 листопада українські воїни відмінусували рекордні 2 980 окупантів. Загальні бойові втрати ворога на ранок 9 листопада сягнули 1 609 380 осіб.

Рекордні добові втрати означають встановлення ще одного рекорду: за хвилину часу чисельність ворожої армії скорочувалася щонайменше на двох окупнтів.

"Кожні 29 секунд – мінус один окупант. За минулу добу російські загарбницькі підрозділи втратили 2 980 військових убитими та важкопораненими. Це більше, ніж особовий склад шести екіпажів крейсера "Москва", і найбільші добові втрати РФ від початку повномасштабного вторгнення. Попередній показник, 2 500 осіб, зафіксували тиждень тому, 2 листопада", – підкреслили у Генштбі.

Загалом від початку 2026 року армія РФ втратила вже 400 410 військових.

"Ці числа складаються з щоденної роботи Сил оборони України. Російське командування й далі жене підрозділи в самогубні штурми, а наші воїни день у день зупиняють ці атаки. Не маючи успіхів на фронті, РФ намагається тероризувати цивільних. Ми знаємо, як важко зараз багатьом родинам. Енергетики, рятувальники та комунальні служби працюють цілодобово, щоб допомогти кожному, хто постраждав. Бережіть себе й не ігноруйте повітряні тривоги. Підтримуйте тих, кому зараз найважче. Разом вистоїмо!" – закликали у ГШ.

Поменшало за добу 8 листопада у росіян також військової техніки та озброєнь.

Зокрема, знищено чотири танки, 15 бойових броньованих машин, 68 артилерійських систем, шість РСЗВ і два засоби ППО.

Також ворог втратив 10 наземних робототехнічних комплексів і 1 843 БпЛА оперативно-тактичного рівня.

Уражено 638 одиниць автомобільної та одну – спеціальної техніки.

Втрати армії РФ на ранок 9 листопада

Як повідомляв OBOZ.UA, хакерська група Silent Crow отримала дані Росстату, згідно з якими у війні проти України загинули 450 100 росіян. За оцінками хакерів, до кінця року кількість вбитих окупантів може сягнути до 508 799 – 542 708 осіб.

Про результати зламу Silent Crow повідомила, посилаючись на дані інформаційної системи "Демография" Росстату. Хакери стверджують, що отримали доступ до баз даних із відомостями про перепис населення та причини смерті громадян до серпня 2026 року.