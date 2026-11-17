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Одна з ключових слабкостей Москви
Зруйнований Керченський міст.
Джерело: Колаж OBOZ.UA
Лагодити росіянам міст не має жодного сенсу, оскільки він перебуває під повним вогневим контролем України, до того ж російські системи ППО показали свою повну неспроможність.
Радянські зенітні системи ("сучасні" російські ЗРК – це підкручені чи допрацьовані, але все ті ж радянські системи) були актуальними в минулому столітті й проти тодішніх загроз.
Сьогодні ж, за такого багатого асортименту боєприпасів – від гігантських літальних паровозів на кшталт FP-5, через крилаті ракети "Нептун" і до цілої плеяди дрібних і моторних дронів, – вони вже неактуальні.
Але навіть якби в РФ були сучасні ЗРК, це теж не врятувало б, оскільки жодна система ППО не забезпечує 100% герметичності й захисту.
І так, загалом Росію все це мало хвилювало, і на те були причини.
Москва починала війну проти України, коли в тієї були лише "Точки-У", що не діставали до цього самого мосту (та й були недостатньо точними), і недопрацьований "Нептун".
Ну і ще одна (одна штука) САУ "Богдана" (це не про *бку мосту, це просто як показник), а решти навіть не по дрібницях – усього іншого взагалі не було.
РФ у цьому плані, влаштовуючи свій кавалерійський наскок на Київ, справді мало чим ризикувала.
Принаймні, так їй це бачилося і здавалося.
Але за ці роки сталася дивовижна й ефективна демілітаризація України, тільки у зворотній геометричній прогресії – тепер РФ має справу з технічно й військово розвиненою, сильною державою.
Загалом Сили оборони України – це сьогодні найсильніша армія Європи, це не похвала, українцям ніхто не робить знижок, це просто об'єктивний факт.
І невизнання цього факту Москвою – одна з її ключових слабкостей, що призводить до постійної недооцінки свого ворога.
А? Що? НАТА якась там щось допомагає? А, ну так, і росіянам допомагають Іран, КНДР і трохи Китай. Це цілком звичайна ситуація – завжди хтось комусь чимось та й допомагає.
Тут нічого особливого немає.
А ось те, як держава й народ, у яких ніхто не вірив, з андердога перетворилися на державу, здатну вести таку *бку, – ось це так, особливо, взірцево, та й просто красиво.
Люблю, коли красиво.
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