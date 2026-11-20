"Одна з найпотужніших атак": Ігнат розповів, скільки ракет і дронів РФ запустила по Україні

У п'ятницю, 20 листопада, Росія здійснила одну з наймасштабніших комбінованих атак на Україну. За попередніми даними було застосовано десятки ракет і сотні безпілотників.

Про це заявив начальник управління комунікацій Повітряних сил ЗСУ Юрій Ігнат, повідомляє медіа. За його словами, серед запущених російських безпілотників близько 120 були реактивними.

Що відомо про масовану атаку РФ

За попередніми даними, російські війська випустили по Україні близько 80 крилатих і до 20 балістичних ракет. Крім того, під час обстрілу окупанти застосували приблизно 400 безпілотників різних типів, серед яких були й реактивні дрони.

Ігнат назвав цей обстріл однією з найпотужніших повітряних атак РФ. Загалом ворог міг застосувати близько 500 засобів повітряного нападу.

Водночас представник Повітряних сил зазначив, що українська протиповітряна оборона продемонструвала доволі високий відсоток перехоплення ворожих цілей.

Крім того, за словами Ігната,одна з російських ракет, імовірно, перетнула кордон із Польщею.

Юрій Ігнат. Джерело: Facebook / Yuriy Ignat

Наслідки масованої атаки

Нагадаємо, у ніч проти 20 листопада Росія здійснила масовану комбіновану атаку на Україну, застосувавши ракети різних типів та ударні безпілотники. У Києві внаслідок обстрілу загинули троє людей, ще 15 дістали поранення, сімох постраждалих госпіталізували.

У столиці пошкоджено Подільсько-Воскресенський, Дарницький та Південний мости, через що рух між берегами Дніпра суттєво ускладнився. Крім того, зафіксовано пошкодження об'єкта критичної інфраструктури, а в Оболонському, Подільському та Голосіївському районах виникли пожежі.

Також під ударом опинилася Львівщина, де росіяни атакували об'єкт енергетики. У Львові пошкоджено автомобілі та вибито вікна в студентському гуртожитку, а в селі Лисиничі постраждав приватний будинок. Через наслідки обстрілу у Львівській, Закарпатській та Івано-Франківській областях запровадили аварійні відключення електроенергії.

Як писав OBOZ.UA, у ніч проти 20 листопада російські окупанти атакували лікарню у Шевченківському районі Харкова. Внаслідок влучання ворожого безпілотника постраждали четверо людей, у медзакладі вибито понад 50 вікон.