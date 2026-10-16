Одним залпом знищено пів року роботи російського ВПК: Плетенчук пояснив масштаби втрат ворога на аеродромі "Борисоглєбськ"

Російський ВПК працював приблизно пів року, щоб виготовити літаки й обладнання, уражені пізно ввечері 14 жовтня на військовому аеродромі "Борисоглєбськ" у Воронезькій області Росії. Там було знищено та пошкоджено шість ворожих Су-34М.

Втрати держави-агресора прокоментував речник Військово-морських сил ЗС України Дмитро Плетенчук. В ефірі Radio NV він наголосив, що ВМФ атакували територію противника вітчизняним береговим ракетним комплексом "Нептун".

За словами Плетенчука, це важливий прецедент. "Це свідчення рівня синергії між українськими розробниками, інженерною думкою. Тому що "Нептун" – це повністю українська система озброєння, та ВМС – фактично єдиний вид Збройних сил України, який її застосовує", – пояснив речник.

Ця операція була надзвичайно успішною, особливо з погляду масштабу втрат противника.

"Коли ми бачимо, що в російських ЗМІ з'являється чергова новина про отримання партії літаків, то йдеться про дві-три машини. Тому щонайменше пів року роботи російського ВПК було знищено одним прицільним влучанням ракетами "Нептун", – наголосив Плетенчук.

Наслідки атаки на аеродром "Борисоглєбськ". Джерело: AviVector

OSINT-позначив, де стояли ші... Джерело: Dnipro Osint Розгорнути

Що відомо про удар

Вибухи у Воронезькій області прогриміли пізно ввечері 14 жовтня, після чього місцеві мешканці бачили заграву в небі.

Пізніше Сили оборони підтвердили, що до цього причетні українські "Нептуни". Шість російських винищувачів-бомбардувальників зазнали пошкоджень різного ступеня.

Українські OSINT-експерти вважають, що чотири Су-34М були повністю знищені (вони коштують до 200 млн доларів США), ще два – сильно пошкоджені (це ще приблизно 70 млн доларів США втрат).

Координати прильоту: 51.362867, 42.186193

Контури пошкоджених бортів. Джерело: Telegram-канал "Быть Или"

Нагадаємо, що російська окупаційна армія активно використовує "Борисоглєбськ" у війні проти України. Зокрема, там розміщені винищувачі, які скидають КАБи на нашу країну.

Російський аеродром "Борисоглєбськ". Карта. Джерело: Скриншот Google Maps

Як писав OBOZ.UA, у Москві в ніч проти п'ятниці, 16 жовтня, припинили роботу всі чотири аеропорти, а в небі над містом не було літаків. Одночасно у Підмосков'ї пролунали вибухи й відбулося займання.