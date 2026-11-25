Окупант намагався сховатися від українського дрона під згорілим авто: чим все скінчилось. Відео

Російські окупанти й далі залишаються лише витратним матеріалом для свого військово-політичного командування та зазнають величезних втрат особового складу. Підрозділи Сил оборони показали відео невдалої спроби російського військового сховатися від удару БПЛА в зруйнованому гаражі.

Попри спроби загарбника врятуватися, українські військові відмінусували ворога. Відповідне відео у Facebook опублікувала 100 окрема механізована бригада Сухопутних військ ЗСУ.

Як розгорталися події

У мережі українські захисники показали черговий сюжет, присвячений роботі на фронті та точності роботи вітчизняних безпілотників. Згідно з описом до ролика, російський загарбник спробував утекти від переслідування українського дрона і знайшов для цього вельми сумнівне укриття.

Намагаючись урятуватися від удару, окупант заліз у оглядову яму зруйнованого гаража під згорілим автомобілем. У підсумку загарбник отримав точний скид від українського безпілотника.

Автори допису протиставляють мотивацію українських воїнів, які захищають свій дім, сім’ю та незалежність держави, поведінці російських військових, які опинилися на чужій території як загарбники. Кадри наочно демонструють, що ні зруйновані будівлі, ні залишки техніки не рятують від точної роботи операторів БПЛА.

Окупант намагався сховатися від БПЛА. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, на Покровському напрямку російські військові спробували провести штурм верхи на конях. Атаку виявили під час розвідки й зупинили бійці 42-ї окремої механізованої бригади. Унаслідок цього окупанти підірвалися на мінах, ніхто зі штурмовиків не вижив.