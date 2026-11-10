Окупанти атакували "Епіцентр" у Кропивницькому: сталась пожежа, є постраждалі. Фото і відео

10 листопада країна-агресорка Росія атакувала дронами Кропивницький. Влучання припало на торговельний гіпермаркет "Епіцентр". Внаслідок атаки постраждало двоє людей.

На місці атаки спалахнула масштабна пожежа, густий чорний дим затягнув небо над містом. Про це повідомили Суспільне Кропивницький та ДСНС України.

Що сталося

Окупанти атакували "Епіцентр" БПЛА 10 листопада. На місці атаки спалахнула потужна пожежа, густий чорний дим затягнув небо над містом. Кропивницькі рятувальники гасять масштабну пожежу, яка виникла на місці прильоту, проте робота ускладнюється постійною загрозою повторних обстрілів.

У ДСНС повідомили про двох поранених внаслідок російської атаки. Також через атаку загорівся автомобіль на автостоянці.

Рятувальники показали відео гасіння пожежі "Епіцентру" в Кропивницькому.

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Інформація щодо постраждалих уточнюється. Повідомляється, що на місці також працюють психологи ДСНС, які надають допомогу усім, кому це необхідно.

Раніше OBOZ.UA повідомляв про те, що унаслідок російського авіаудару по прифронтовій Комишувасі Запорізької області 2 листопада загинула медсестра та волонтерка Ірина Фокіна. Жінка допомагала місцевим жителям, готувала для них їжу та піклувалася про безпритульних тварин.