Окупанти атакували FPV-дроном евакуаційний автомобіль у Краматорську: є загиблі і поранені. Фото

23 листопада о 09:18 російські війська атакували FPV-дроном автомобіль, задіяний в евакуації людей із Краматорська Донецької області. Унаслідок удару загинули двоє цивільних, ще двоє дістали поранення.

Про це повідомили в Донецькій обласній прокуратурі. За інформацією відомства, під час влучання в салоні автомобіля перебували люди, які намагалися виїхати з міста.

Автомобіль, який російські в... Джерело: Донецька обласна прокуратура Розгорнути

Евакуаційний автомобіль післ... Джерело: Донецька обласна прокуратура Розгорнути

Жертвами удару стали 77-річна жінка та 68-річний чоловік. Дружина загиблого, якій 69 років, та 52-річний чоловік дістали мінно-вибухові травми й контузії.

Постраждалим надають медичну допомогу.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що енергетики в Краматорську змушені працювати в умовах постійної загрози ударів російських FPV-дронів. Під час ремонту пошкоджених електромереж вони беруть із собою автомати та відстрілюються від ворожих безпілотників.

Пересуватися містом без зброї їм уже заборонено. Енергетики наголосили, що всі вони цивільні й раніше не мали справи зі зброєю.

Також ми писали, що 9 та 10 листопада російські FPV-дрони атакували автомобілі комунальних підприємств у Краматорську. Унаслідок цих ударів загинули двоє працівників, ще один дістав важкі поранення.