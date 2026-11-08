Окупанти атакували рятувальників ДСНС, які працюють на місці трагедії у Комишувасі
Наслідки ворожої атаки.
Джерело: ДСНС Запоріжжя.
У неділю, 8 листопада, російські війська безпілотником атакували рятувальників ДСНС у Запорізькому районі. Надзвичайники працювали на місці попереднього російського удару, коли окупанти завдали повторної атаки.
Про це повідомили у Державній службі України з надзвичайних ситуацій. Відомо, що російський безпілотник цілеспрямовано атакував особовий склад.
Наслідки ворожих обстрілів.
Джерело: ДСНС Запоріжжя.
Унаслідок атаки рятувальники не постраждали, однак пошкоджень зазнала спеціальна техніка, яку використовують для виконання аварійно-рятувальних робіт.
У ДСНС наголосили, що російські війська продовжують атакувати рятувальників, попри те, що ті виконують гуманітарну місію та рятують людей після обстрілів.
Наслідки ворожих обстрілів.
Джерело: ДСНС Запоріжжя.
Нещодавно російські війська атакували Запоріжжя. Внаслідок ворожих ударів пошкоджено житлові будинки, легові автівки та автобуси, а також готель, постраждали щонайменше четверо людей.
Раніше OBOZ.UA повідомляв, що
31 людина загинула в Комишувасі, коли російські терористи скинули на селище КАБи в понеділок, 2 листопада. Також 48 осіб зникли безвісти. Окупанти підступно вдарили по людях, коли ті прийшли отримувати гуманітарну допомогу.
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