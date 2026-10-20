Окупанти атакували торговий центр на Рівненщині: сталась пожежа, є постраждалі

У вівторок, 20 жовтня, військові окупаційної армії завдали удару по Рівненщині. Ціллю ворога став звичайний торговий центр.

Постраждали троє людей, двоє з яких перебувають у лікарні. Про це повідомив очільник Рівненської ОВА Олександр Коваль.

Що відомо

Інформацію про атаку загарбників посадовець оприлюднив о 13:16.

"Торговий центр зазнав атаки на Рівненщині. За попередньою інформацією, троє людей поранені, з них двох – госпіталізували", – йдеться у повідомленні.

Росіяни атакували ТЦ на Рівненщині. Джерело: t.me/oleksandrkoval

На місті влучання виникла масштабна пожежа. У зв'язку з цим Коваль закликав місцевих, які проживають поруч, зачинити вікна через інтенсивне поширення продуктів горіння.

"Разом з усіма відповідними службами перебуваю на місці події", – наголосив він.

Пост. Джерело: Скриншот

Нагадаємо, 20 жовтня, Росія завдала чергового удару по Київській області. У селищі Чабани (Фастівський район) внаслідок атаки дрона на автодорозі "Київ – Одеса" горять автомобілі, є загиблі та поранені. Удар стався неподалік одного з торговельних центрів.

19 жовтня, у Новій Водолазі на Харківщині російський безпілотник атакував центральний парк, де перебували родини з дітьми. Через удар ворога загинули шестеро осіб, серед яких діти 11 і 1,2 року. Також є постраждалі.