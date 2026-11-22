Окупанти масовано атакували Слов’янськ ФАБ-250: у місті значні руйнування, є поранені. Фото

Уночі у неділю, 22 листопада, російські війська знову били по Слов'янську на Донеччині: на місто ворог скидав ФАБ-250. Зруйновано корпус університету, медзаклад, багатоповерховий будинок, пошкоджень зазнала низка інших цивільних будівель включно з храмом.

Постраждали щонайменше п'ятеро людей. Наслідки атаки показав начальник Слов'янської міської військової адміністрації Вадим Лях.

Що відомо про удари по Слов'янську

Ще звечора місто перебувало під авіаударами окупантів.

"Ввечері та вночі місто перебувало під масованими ворожими обстрілами. Ворог завдавав авіаударів ФАБ-250 На різних локаціях частково зруйновано корпус університету, медзаклад, багатоповерховий будинок, знищено автомобілі", – розповів Лях.

Росія завдала авіаударів по Слов'янську. Джерело: Слов'янська МВА

Росія завдала авіаударів по Слов'янську. Джерело: Слов'янська МВА

Окрім того, ворожими ударами пошкоджено гуртожиток, супермаркет, церкву, приватні та багатоповерхові будинки, навчальний заклад.

Росія завдала авіаударів по Слов'янську. Джерело: Слов'янська МВА

Росія завдала авіаударів по Слов'янську. Джерело: Слов'янська МВА

"Загалом на даний час відомо про пʼятьох поранених: чотирьох жінок та чоловіка", – повідомляв Лях.

Росія завдала авіаударів по Слов'янську. Джерело: Слов'янська МВА

Росія завдала авіаударів по Слов'янську. Джерело: Слов'янська МВА

Росія завдала авіаударів по Слов'янську. Джерело: Слов'янська МВА

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Як розповідав OBOZ.UA, у Димері Вишгородського району вранці 22 листопада російський дрон пошкодив житлову п'ятиповерівку. Спалахнула пожежа, зруйновано квартири з першого по п'ятий поверх.

Постраждали дві людини, серед них – підліток, ще 15 місцевих жителів можуть залишатися під завалами. На місці тривають пошуково-рятувальні роботи.