Окупанти на Покровському напрямку хочуть просунутися у бік Сергіївки: у ЗСУ викрили задум ворога. Карта

Російські війська на Покровському напрямку намагаються використовувати дощову погоду для штурмів на мотоциклах і квадроциклах. Водночас окупанти планують просуватися в бік Сергіївки, яку вважають важливим тактичним пунктом для подальшого руху на Дніпровщину.

Українські військові вже розуміють наміри противника та відстежують його дії. Про це в ефірі "Еспресо" розповіла начальниця відділення комунікацій 152-ї окремої єгерської бригади ім. Симона Петлюри майор Катерина Мирончук.

Окупанти намагалися штурмувати позиції на мотоциклах і квадроциклах

За словами Мирончук, російські військові скористалися дощовою погодою та спробували атакувати українські позиції на легкій техніці. Однак українські інженери заздалегідь дистанційно замінували маршрут, яким мали рухатися окупанти.

"Вони вирішили штурмувати наші позиції за допомогою квадроциклів та мотоциклів. Три квадрики і три мотики. Але завчасно наші інженери здійснили дистанційне мінування їхньої стежечки, якою вони просувалися", – розповіла військова.

Наступного дня росіяни знову спробували пройти тим самим маршрутом, але вже меншою групою. Ця спроба також завершилася підривами.

Мирончук наголосила, що окупанти не відмовляються від своїх намірів, і закликала їх здаватися в полон, а не гинути під час безрезультатних атак.

Чому росіяни хочуть просунутися до Сергіївки

Окремо представниця 152-ї бригади розповіла про плани російських військ щодо Сергіївки. За її словами, окупанти розглядають цей населений пункт як важливий напрямок для подальшого просування на Дніпровщину.

"На Сергіївку у них більший план для того, щоб скоротити шлях на Дніпровщину. З тактичної точки зору вони бачать у цьому великий пріоритет", – пояснила Мирончук.

Вона зазначила, що до початку повномасштабної війни в Сергіївці було зареєстровано близько 160 людей. Попри невеликі розміри, населений пункт має важливе значення через своє розташування та можливості подальшого просування російських військ.

У ЗСУ знають про плани противника

За словами Мирончук, українські військові розуміють задум окупантів завдяки роботі розвідки, аналітиків та інших підрозділів штабу.

"Наша розвідка дуже гарно працює. Аналітики та інші підрозділи штабу розуміють, де що, хто хоче і як ми цього можемо уникнути", – сказала вона.

Водночас військова наголосила, що українським підрозділам потрібно враховувати не лише загрозу просування росіян у напрямку кордону Дніпропетровської області, а й можливі ризики для сил, які перебувають на флангах.

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, на Покровському напрямку російські військові спробували провести штурм верхи на конях. Атаку виявили під час розвідки та зупинили бійці 42-ї окремої механізованої бригади. У результаті окупанти підірвалися на мінах, ніхто зі штурмовиків не вижив.