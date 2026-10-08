Окупанти накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку: Трегубов розповів про ситуацію. Карта

На Великобурлуцькому напрямку українські військові спостерігають певне накопичення сил російської армії. Водночас цей напрямок наразі залишається найменш активним.

Начальник управління комунікацій УОС Віктор Трегубов зазначив, що там може відбутися певне пожвавлення бойових дій. Про це він сказав в етері Суспільне Студія.

Росіяни накопичують сили на Великобурлуцькому напрямку

Про певне накопичення сил російської армії на Великобурлуцькому напрямку Віктор Трегубов розповів 8 жовтня.

"Певне накопичення спостерігається на Великобурлуцькому напрямку, але він зараз є найменш активним. Відповідно, там може бути певне пожвавлення, але це буквально буде пожвавлення з нуля чи з невеликої кількості. Якесь пожвавлення там, безумовно, буде, але навряд чи щось таких героїчних масштабів", – сказав Віктор Трегубов.

Окупанти намагаються інфільтруватися на інших напрямках

За словами Трегубова, російські військові також намагаються інфільтруватися на Південно-Слобожанському та Куп'янському напрямках.

Водночас певний тиск спостерігається і на Великобурлуцькому напрямку, хоча він є найменшим із цих трьох.

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, українські захисники з числа штурмового полку "Скеля" та першого корпусу Нацгвардії "Азов" провели спільну наступальну операцію на Добропільському напрямку та зупинили просування російських загарбників. Окупанти там накопичували сили, щоб вийти до логістичних шляхів, створити умови для оточення Дружківки та продовжити наступ у напрямку Добропілля, проте у районі Грузького та Новомиколаївки ЗСУ їх зупинили та відкинули.