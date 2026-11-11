Окупанти під час режиму тиші в Олешках повернулися на позиції, з яких їх вибивали цілий рік, – Прокудін

Під час режиму припинення вогню в Олешках на тимчасово окупованій частині Херсонщини російські війська повернулися на позиції, з яких українські захисники витісняли їх майже рік. За час гуманітарної паузи окупанти відновили майже все, що Сили оборони знищували протягом цього часу.

Про це начальник Херсонської обласної військової адміністрації Олександр Прокудін розповів у подкасті "Кляті питання" Української правди. За його словами, ворог скористався перемир'ям, щоб не лише відновити зруйновані позиції, а й зміцнити своє угруповання.

Зокрема, росіяни провели ротацію військових, відновили повністю знищені укріплення та поповнили запаси продуктів, генераторів і пального.

"Те, що вони відновили за режим тиші, ми ліквідовували приблизно рік. Вони відновили майже все. Цей час вони використали дуже ефективно: провели ротацію особового складу, відновили повністю знищені позиції, забезпечили себе продуктами, генераторами, пальним", – розповів Прокудін.

Крім того, росіяни завезли до Олешок дрони, артилерію, боєприпаси та реактивні системи залпового вогню "Град". Також окупанти шукали в місті підвали, які могли облаштувати під нові укриття для операторів БпЛА.

"Буває, що сама машина не їде, то інша машина тягне цей "Град", залишає в одному місці, а сама приїжджає в інше. Плюс вони ходили по самих Олешках, шукали підвали, облаштовували нові місця для операторів дронів", – сказав Прокудін.

Ситуація на Херсонському нап... Джерело: DeepStateMAP Розгорнути

Очільник ОВА наголосив, що після завершення перемир'я кількість російських атак однозначно зростатиме. Нині окупанти здійснюють близько 700–800 дронових атак на добу, цілеспрямовано тероризуючи жителів Херсона та прибережних громад.

"Вони 100% будуть збільшуватись. Вважаємо, що на день звільнення 11.11 це буде показово. Подивимося, як буде, але готуємося до цього", – зазначив Прокудін.

Також очільник Херсонської ОВА розповів про спроби росіян ще до початку перемир'я переправитися через Дніпро на човнах і гідроциклах. Загарбники планували показово встановити свій прапор, однак Сили оборони завадили їм це зробити: більшість штурмовиків було знищено, решту взяли в полон.

Крім того, Прокудін повідомив, що російські окупанти не передали місцевим жителям гуманітарну допомогу, доставлену до Олешок під час місії. Вантажі вони заблокували на власних складах.

Раніше OBOZ.UA повідомляв, що невдовзі після завершення режиму припинення вогню російський дрон вдарив по медичному закладу в центрі Херсона. Атака сталася близько 7:40 2 листопада. У будівлі пошкоджено кілька приміщень, вибито вікна та внутрішні двері. За попередніми даними, обійшлося без постраждалих.

Водночас у Генеральному штабі ЗСУ зазначали, що під час перемир'я російські війська скористалися паузою для посилення своїх позицій: проводили ротацію, розширювали антидроновий захист на дорогах і нарощували логістику, зокрема підвозили боєприпаси.

Нагадаємо, що в захоплених на початку повномасштабного вторгнення Олешках російські окупанти створили гуманітарну катастрофу. До міста не завозили продуктів і медикаментів, а дороги були щільно заміновані, через що місцеві жителі не могли самостійно виїхати.

Як писав OBOZ.UA, 1 листопада евакуйовані з Олешок люди прибули в Україну. Їм довелося долати маршрут через території Росії та Білорусі. Подробиці рятувальної операції розкрив президент Володимир Зеленський.