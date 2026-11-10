Окупанти шукають "слабкі місця": військовий розповів, що відбувається на Покровському напрямку

На Покровському напрямку російські війська протягом останнього місяця посилили атаки та намагаються знайти "слабкі місця" української оборони. Окупанти діють малими штурмовими групами за підтримки безпілотників, а за можливості залучають артилерію.

Про ситуацію ефірі в "Еспресо" поінформував командир групи рекрутингу штабу управління 152-ої окремої єгерської бригади Любомир Заїка. Він наголосив, що одним з пріоритетів противника залишається виявлення та знищення українських екіпажів БПЛА і наземних роботизованих комплексів.

Ситуація на Покровському напрямку

"Протягом останнього місяця ми спостерігаємо більшу інтенсивність ворога. Він намагається просунутися, інфільтруватися, дізнатися, де слабкі місця в нашій обороні і там відповідно активізувати свої наступальні дії", – зазначив Заїка.

За словами військового, посилення російських атак збільшує навантаження на українських захисників, які продовжують утримувати позиції та завдавати противнику максимальних втрат. Про ефективність їхньої роботи свідчать щоденні показники знищення живої сили окупантів.

На Покровському напрямку росіяни переважно застосовують комбіновану тактику. Ворог атакує малими штурмовими групами за підтримки безпілотників, а за сприятливих умов залучають артилерію. Водночас артилерійські підрозділи противника діють обережно, адже після виявлення їхніх позицій українські військові оперативно завдають ударів у відповідь.

Карта. Джерело: deepstatemap.live

Заїка також підкреслив, що однією з головних цілей окупантів залишаються українські підрозділи безпілотних систем.

"Головним пріоритетом для ворога залишаються наші безпілотні сили – екіпажі безпілотних літальних апаратів, наземні роботизовані комплекси. Це саме та сила, яка найбільше завдає ураження ворогу", – пояснив він.

Наразі російські війська намагаються виявляти місця розташування українських операторів БПЛА та атакувати їхні екіпажі й антени. Для цього окупанти застосовують не лише безпілотники, а й авіаційні засоби ураження.

Зі свого боку українські підрозділи ретельно маскують і укріплюють свої позиції. Завдяки цьому екіпажі безпілотників можуть продовжувати роботу та ефективно знищувати живу силу противника.

Як писав OBOZ.UA, у Покровську триває знищення російських окупантів – глава держави Володимир Зеленський 5 листопада відзначив спецпризначенців ЦСО "А" СБУ, які системно й дуже результативно ліквідовують загарбників та їхню техніку в самому місті та навколо нього.