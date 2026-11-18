Окупанти шукають спосіб перейти річку Чорний Жеребець: військовий розповів про ситуацію на Лиманському напрямку. Карта

Що відбувається на Лиманському напрямку.

Після вдалого контрнаступу ЗСУ на Лиманському напрямку війська російських загарбників збільшують кількість особового складу та активізують спроби перейти річку Чорний Жеребець. Таким чином окупанти намагаються наблизитися до переднього краю, маючи ціллю створити там нові позиції.

Українські захисники на напрямку фіксують збільшення спроб ворога просочитися ближче до лінії бойового зіткнення. Про це розповів речник 66-ої окремої механізованої бригади ім.. князя Мстислава Хороброго Василь Денисюк.

Ситуація на напрямку

66 ОМБ на Лиманському напрямку. Джерело: Facebook ОМБ

"Противник нарощує свої зусилля. Першочергово збільшує кількість особового складу, який ми сьогодні виявляємо в смузі відповідальності бригади, і так само збільшує кількість спроб просочитися, пройти ближче до переднього краю", – розповів український захисник.

Він пояснив, що окупанти намагаються перейти Чорний Жеребець на західний берег, аби наблизитися до лінії бойового зіткнення "і, звісно ж, перешкодити нашому подальшому просуванню".

66 ОМБ на Лиманському напрямку. Джерело: Facebook ОМБ

Противник намагається використовувати погодні умови для таких спроб. Зокрема, рух російських військових фіксують під час сильних дощів та туманів.

"Росіяни намагаються в різний спосіб дійти, бодай перейти річку Чорний Жеребець", – розповів Василь Денисюк.

Збірна солянка

66 ОМБ на Лиманському напрямку. Джерело: Facebook ОМБ

Загалом на Лиманському напрямку в лавах окупантів військові різного походження та рівня підготовки.

"Така збірна солянка – тут є і фахові, підготовлені підрозділи, є велика кількість знову мобілізованих росіян. Велика кількість іноземців фіксується в тих підрозділах, які стоять напроти нас", – зазначив речник 99 ОМБ.

Серед іноземців превалюють вихідці з Латинської Америки, Африки та Південно-Східної Азії. Причому Василь Денисюк уточнив, що за спостереженнями бригади, левова частина таких іноземців потрапила до російської армії шляхом обману.

Про що і кого мова

Актуальна мапа Лиманському напрямку. Джерело: DeepState, скриншот

Чорний Жеребець – ліва притока Сіверського Донцю. Бере початок з джерела біля Стельмахівки Луганської області, тече по території Сватівського, Сіверськодонецького районів Луганської та Краматорського району Донецької області. Довжина – 88 км.

Що показово – праві схили Жеребця вздовж всієї річки високі і круті, а ліві – низькі й пологі.

66-та окрема механізована бригада ім. князя Мстислава Хороброго – механізоване з'єднання Сухопутних військ ЗСУ. Силами бригади в 2022 році вдалося звільнити Щурове, місто Лиман, Макіївку та Невське. Після таких успішних наступальних дій підрозділи 66 ОМБ зайняли смугу оборони саме на Луганщині.

А вже в ході операції "Вівальді" 66 ОМБ звільнила село Середнє.

Як повідомляв OBOZ.UA, минулої доби на напрямку було зафіксовано лише дві спроби загарбників просунутися в бік населених пунктів Ставки та Лиман. А по всій лінії фронту відбулося 139 боєзіткнень.