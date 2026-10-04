Окупанти скинули авіабомби поблизу багатоповерхівок у Сумах: уражено склад медпрепаратів, є загиблий та постраждалі. Фото та відео

Вранці 4 жовтня росіяни атакували Суми п'ятьма КАБами. Авіабомби ворог скинув поблизу багатоповерхівок.

Постраждали щонайменше 13 людей, загинув співробітник цивільного підприємства. Про це повідомив начальник Сумської обласної військової адміністрації Олег Григоров.

Ворог вдарив по Сумах

Авіаудару по Сумській громаді ворог завдав вранці у неділю: на місто росіяни скинули 5 КАБ.

"Черговий удар по житловому сектору. Є влучання поблизу багатоповерхівки. Щонайменше 5 людей постраждали. Попередньо, двоє з них отримали тяжкі ушкодження. Усі наслідки ворожої атаки з’ясовуються", – зазначив Григоров о 08:52.

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

За даними "Кордон Медіа", під ворожими ударами близько 07:50 опинився Зарічний район облцентру.

У багатоквартирних будинках вибуховою хвилею вибито вікна. Внаслідок атаки знищено припарковані біля під'їздів автівки.

Також, за словами начальника Сумської МВА Сергія Кривошеєнка, пошкоджено лінії електропередач, газопостачання, фасади будівель.

Прильоти зафіксовані на кількох локаціях у Сумах

За кілька годин Григоров розповів, що кількість постраждалих від авіаударів ворога перевищила 10 осіб.

"Внаслідок ударів КАБ сьогодні за медичною допомогою звернулися вже 13 людей, серед них дитина. Стан усіх постраждалих стабільний – легкої та середньої тяжкості. Усім надають необхідну допомогу. Керованими авіабомбами росіяни завдали ударів по чотирьох локаціях у Сумах та Бездрицькій громаді. Пошкоджені житлові багатоповерхівки, приватні будинки та автівки", – зазначив посадовець.

Кривошеєнко згодом додав, що внаслідок авіаудару поранень зазнав 1-річний хлопчик, його госпіталізували, стан дитини, на щастя, не важкий.

Немає загрози життю й решті 12 поранених.

"Пошкоджено 7 багатоповерхівок, автомагазин, міська інфраструктура, близько 25 автівок", – поділився актуальними на 12:23 даними начальник Сумської МВА.

Загарбники били по Сумах також ударними дронами.

О 09:57 Григоров повідомив, що внаслідок ворожого удару по одному з об’єктів цивільної інфраструктури у Сумах виникла пожежа.

"У зв’язку із задимленням жителям міста рекомендують зачинити вікна та за можливості менше перебувати на вулиці. На місці працюють відповідні служби", – зазначав посадовець.

За словами президента України Володимира Зеленського, удару росіяни завдали по складу медичних препаратів в облцентрі.

Близько опівдні Григоров повідомив, що ранковий удар обірвав життя людини.

"Загинув 52-річний працівник одного з сумських підприємств. Щирі співчуття рідним і близьким загиблого. Ще троє людей постраждали. Росіяни атакували це підприємство трьома ударними БпЛА. Виникла масштабна пожежа, є значні пошкодження", – зазначив він.

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

Наслідки ударів військ РФ по Сумах 4 жовтня

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