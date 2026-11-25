Окупанти у Скадовську скуповують цивільні авто: в "Атеш" розкрили, що відбувається. Фото

У тимчасово окупованому Скадовську на Херсонщині російські військовослужбовці масово намагаються викупити або позичити у місцевих жителів цивільні автомобілі. Крім того, дедалі більше окупантів переодягаються у звичайний одяг, сподіваючись загубитися серед місцевих і зменшити ризик ураження.

Про це повідомив військовий рух українців і кримських татар "АТЕШ" у своєму Telegram-каналі. Його агенти фіксують такі випадки по всьому окупованому Скадовську.

Окупанти шукають можливість... Джерело: Telegram-канал "Атеш" Розгорнути

Окупанти намагаються уникнути ураження

За даними "АТЕШ", російські військові шукають цивільні автомобілі та змінюють військову форму на звичайний одяг. Вони розраховують злитися із загальним потоком людей і транспорту, щоб знизити ймовірність ураження.

Такі заходи пов'язані зі збільшенням втрат військового транспорту на трасі Р-280 "Новоросія". Раніше агенти руху з числа військовослужбовців угруповання військ "Дніпро" ЗС РФ повідомляли, що на цьому напрямку почастішали випадки знищення армійських вантажівок і машин постачання.

Російські військові біля цив... Джерело: Telegram-канал "Атеш" Розгорнути

Російські загарбники намагаю... Джерело: Telegram-канал "Атеш" Розгорнути

В "АТЕШ" вважають, що ситуація є прямим наслідком знищення автомобільної частини Кримського мосту. Тепер уся російська логістика на півдні України зав'язана на трасі "Новоросія", зазначають у русі.

Там додали, що продовжують стежити за ситуацією на південному напрямку та передавати зібрану інформацію Силам оборони України.

Як повідомляв OBOZ.UA, раніше агенти "АТЕШ" заявили про диверсію на залізниці у Бєлгородській області Росії. Партизани вивели з ладу дві релейні шафи на ділянці між Олексіївкою та Уразово, через що затримався потяг із військовим постачанням для російських окупаційних військ.

Також ми писали, що російські окупаційні війська посилюють оборону у трьох прикордонних областях РФ – Брянській, Курській та Бєлгородській. Командування угруповання військ "Північ" перекидає резерви між різними ділянками та поспіхом облаштовує укріплення через побоювання нових ударів Сил оборони України.