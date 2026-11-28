Окупанти вбили останнього мешканця Тягинки на Херсонщині: з'явились подробиці

У Тягинці на Херсонщині знайшли рештки останнього мешканця села, якого вбили російські військові. Чоловік відмовився остаточно залишити населений пункт, попри спроби переконати його евакуюватися.

Перед поверненням до Тягинки він отримав від окупантів записку із погрозою. Про це повідомив начальник Тягинської сільської військової адміністрації Микола Яценко.

Чоловік повернувся до Тягинки після евакуації

За словами Яценка, чоловіка намагалися переконати виїхати із села. Він евакуювався та певний час перебував в іншому населеному пункті, однак згодом повернувся до Тягинки.

Перед цим чоловік вийшов із села із запискою від російських військових. У ній ішлося: "Діду, йди звідси, або ми тебе хлопнемо!".

Чоловік повернувся до Тягинк... Джерело: most.ks.ua Розгорнути

Рештки чоловіка знайшли під час перемир’я

Чоловік, імовірно, загинув унаслідок російського обстрілу його будинку. Його рештки вдалося знайти лише під час перемир’я.

Окупанти вбили останнього ме... Джерело: most.ks.ua Розгорнути

Карта. Джерело: Скриншот

Як повідомляв OBOZ.UA, у Києві 6 листопада померла колишня вчителька фізичної культури з Олешків Олена Пироженко. 56-річну жінку, яка була прикута до ліжка, евакуювали з тимчасово окупованого міста під час гуманітарної місії каретою швидкої допомоги.