Окупанти вдарили дроном по маршрутці на Харківщині: є жертва і постраждалі

Уранці 25 листопада росіяни вдарили по маршрутці на Харківщині. Удару ворог завдав, коли транспортний засіб проїздив повз село Федорівку Чугуївського району.

Загинула людина, ще семеро постраждали. Про це повідомив начальник Харківської обласної військової адміністрації Олег Синєгубов.

Що відомо про удар

Про те, що окупанти атакували дроном маршрутку на Харківщині, посадовець розповів о 06:41 ранку.

"Ворог поцілив дроном по маршрутному автобусу на трасі біля села Федорівка Чугуївського району. Внаслідок ворожого удару одна людина загинула. Співчуття рідним і близьким. Ще семеро людей – постраждали. Медики надають всю необхідну допомогу", – писав тоді Синєгубов.

Федорівка, Чугуївський район... Джерело: скриншот Розгорнути

Скриншот повідомлення

Як повідомляв OBOZ.UA, у ніч проти 25 листопада російські війська атакували Білу Церкву на Київщині. Окрім критичної інфраструктури під ударами ворога опинилися будівельний гіпермаркет "Епіцентр", "Нова пошта" та інші цивільні об'єкти.

Загинула людина.

А напередодні, 24 листопада, російські війська атакували Одещину. Відомо, що загинули двоє людей – 41-річний чоловік та 17-річний хлопець. Ще троє людей отримали поранення, серед них – 12-річна дитина. Пошкоджено цивільну інфраструктуру, приватний будинок, виробничу будівлю та автомобілі.