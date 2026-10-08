Окупанти вдарили по автобусу у Краматорську: загинули 12 людей, 13 поранено. Фото
Наслідки влучання в автобус.
Джерело: Telegram-канал представника Донецької обласної військової адміністрації.
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У Краматорську Донецької області внаслідок російського удару по автобусу загинули 12 людей, ще 13 отримали поранення. Окупанти застосували бомбу УМПБ Д-30 СН.
Снаряд влучив на одну з вулиць міста. Про це повідомив начальник Донецької обласної військової адміністрації Вадим Філашкін.
Йдеться не просто про статистику, а про людей, чиї життя забрала російська армія, наголошують в ОДА. Вадим Філашкін закликав жителів Донеччини, які досі залишаються в регіоні, евакуюватися до більш безпечних областей України.
Станом на 11:30 стало відомо про 14 поранених внаслідок російського удару по Краматорську. Також пошкоджено два рейсові автобуси та багатоквартирний будинок. Наразі на місці працюють слідчо-оперативна група, парамедики, патрульні поліцейські, рятувальники ДСНС та інші профільні служби, про це повідомляє Національна поліція України.
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