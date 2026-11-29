Окупанти вдарили по багатоповерхівці в Одесі: виникла пожежа, є жертва

Пожежа в ураженій багатоповерхівці в Одесі.

Уночі 29 листопада російські війська атакували Одесу. Під ударом опинився багатоквартирний будинок, там спалахнула пожежа.

Загинула жінка. Про наслідки атаки розповів начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак.

Що відомо про удар ворога по Одесі

О 02:22 ночі Лисак повідомив, що росіяни атакували Одесу, внаслідок атаки було пошкоджено житловий будинок.

"Внаслідок ворожого удару по житловій багатоповерхівці є постраждалі. На місці працюють усі відповідні служби. Розгорнуто оперативний штаб для допомоги людям", – зазначав він трохи менш ніж за годину, о 03:13.

У багатоповерхівці спалахнула пожежа

Станом на 04:26 було відомо про жертву атаки: загинула літня одеситка.

Як розповідав OBOZ.UA, також цієї ночі росіяни атакували КАБми Запоріжжя. В облцентрі пошкоджено багатоповерхівки і два навчальні заклади.

Зруйновано приватний будинок. Відомо про жертву і двох постраждалих, серед яких – дитина.