Окупанти вдарили по Чернігову: сталася пожежа, загинули дві 15-річні дівчини. Фото

Удень 29 жовтня російська терористична армія завдала ударів по Чернігову. Внаслідок атаки на місто загинули двоє дітей, відомо про 15 постраждалих.

Ціллю ворога стали об’єкти цивільної інфраструктури. Про це повідомили у Чернігівській міській військовій адміністрації.

Наслідки терору

Інформація про удар по обласному центру з’явилася близько 12:00. Спочатку міська влада повідомила про одного постраждалого, але вже невдовзі з’явилися додаткові трагічні відомості про наслідки обстрілу.

За інформацією начальника міської військової адміністрації, жертвами російської атаки стали двоє мирних жителів. В адміністрації уточнили, що жертвами російської атаки стали дві 15-річні дівчини.

Поранення дістали 11 людей, серед них двоє дітей віком 10 і 16 років.

Також відомо, що в Чернігові виникла пожежа у приміщенні магазину. За попередньою інформацією, путінська армія використала реактивні дрони для удару по місту.

"На жаль, уже відомо про двох загиблих. Це дівчата. Їм було лише по 15 років. Ворог убив двох дітей. Щонайменше 11 людей постраждали, серед них діти. Інформація ще уточнюється. На місці працюють усі служби. Багато руйнувань – бізнес, житло, автомобілі", – повідомили в ОВА.

Окупанти завдали ударів по Чернігову. Джерело: ДСНС

Кількість постраждалих зростає. Джерело: ДСНС

На місці атаки працювали рятувальники. Джерело: ДСНС

Наслідки терору. Джерело: ДСНС

Після атаки виникла пожежа. Джерело: ДСНС

Росіяни вбили дітей. Джерело: ДСНС

Виникли пожежі в магазині та двох автомобілях. Роботи з ліквідації наслідків атаки тривають. Працюють усі служби міста.

Ворог ударив по Чернігову. Джерело: ДСНС

Після обстрілу виникла пожежа. Джерело: ДСНС

Наслідки атаки. Джерело: ДСНС

Згодом кількість поранених внаслідок російського обстрілу зросла до 15 осіб, серед них троє дітей, повідомив начальник МВА. Він зазначив, що до лікарень міста доправлено 11 постраждалих, ще чотирьом надано медичну допомогу на місці.

Нагадаємо, 29 жовтня російські війська атакували платформу Дніпровського вокзалу. Під час удару там перебували люди та поїзд № 866 Дніпро – Запоріжжя. Унаслідок удару відомо про 10 поранених і 13 загиблих.

Як повідомляв OBOZ.UA, 29 жовтня російські війська атакували Харків і передмістя ударними безпілотниками. Унаслідок обстрілів постраждали п’ятеро людей, зокрема двоє дітей віком 5 і 13 років.